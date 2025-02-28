البيتكوين في مهب الريح.. تعريفات ترامب الجمركية تعصف بالعملات المشفرة

الجمعة 28 فبراير-شباط 2025 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس- وكالات

عدد القراءات 144

أدى قلق المستثمرين من احتمال فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعريفات جمركية وشيكة إلى موجة عمليات بيع يوم الجمعة في العملات الحساسة للمخاطر مثل الدولار الأسترالي، ما أدى إلى هبوط عملة البيتكوين ومنح الدولار دعم الملاذ الآمن.

وقال ترامب يوم الخميس إن التعريفات الجمركية المقترحة بنسبة 25 بالمئة على السلع المكسيكية والكندية ستدخل حيز التنفيذ في 4 مارس آذار القادم، إلى جانب رسوم إضافية بنسبة 10 بالمئة على الواردات الصينية، متحدياً توقعات أولئك الذين كانوا يأملون في إرجاء آخر في الرسوم.

نزيف العملات المشفرة

اكتسبت تحركات النفور من المخاطرة زخماً خلال جلسة التداول، حيث كانت العملات المشفرة من بين أكبر الخاسرين لهذا اليوم، حيث انزلقت عملة البيتكوين بأكثر من 5 بالمئة إلى القاع عند 79650.40 دولار، وهو أضعف مستوى لها منذ 11 نوفمبر تشرين الثاني.

كما انخفض الإيثريوم بأكثر من 5 بالمئة إلى أدنى مستوى في أكثر من 13 شهراً عند 2127.41 دولار.

كانت هاتان العملتان في طريقهما إلى أشد انخفاضاتهما الشهرية منذ يونيو حزيران 2022، بعد ارتفاع هائل في أواخر العام الماضي بسبب التفاؤل بأن إدارة ترامب ستكون نعمة لفئة الأصول.

وقال جوشوا تشو، الرئيس المشارك لجمعية هونج كونج ويب 3: «إن هبوط البيتكوين إلى ما دون 80 ألف دولار يُظهر أن المشاعر الإيجابية من الإدارة الصديقة للعملات المشفرة والتأييدات رفيعة المستوى قد استنفدت مسارها».

أضاف: «من الواضح أن البيتكوين هي أصل محفوف بالمخاطر، وليس ملائماً للتحوط ضد التضخم ولا الذهب الرقمي كما يُقال عنه غالباً».

وفي السوق الأوسع، انخفض الدولار الأسترالي بنسبة 0.4 بالمئة إلى أدنى مستوى له في أكثر من ثلاثة أسابيع عند 0.62105 دولار، ممتداً إلى انخفاض بنسبة 1 بالمئة عن الجلسة السابقة، وهذا يضعه على المسار الصحيح لخسارة أسبوعية تزيد على 2 بالمئة.

كما انخفض الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.5 بالمئة إلى 0.5604 دولار وكان من المتوقع أن يخسر 1.9 بالمئة لهذا الأسبوع.

وواجه اليورو صعوبات عند أدنى مستوى في أسبوعين عند 1.0380 دولار وكان متجهاً أيضاً إلى انخفاض أسبوعي بنسبة 0.6 بالمئة، وهو ما يعني أن مكاسبه الشهرية بلغت 0.35 بالمئة.

وقال سيم موه سيونج، استراتيجي العملات في بنك سنغافورة: «لقد اهتزت الأسواق من الرضا عن التعريفات الجمركية».

أضاف: «ما زلنا نرى مجالاً لبعض قوة الدولار الأميركي إذا تحققت مخاطر التعريفات الجمركية بحلول أبريل نيسان، حتى مع تراجع قناعتنا بأن الدولار الأميركي يمكن أن يتعزز بشكل ملموس الآن، نظراً للشقوق في قصة الاستثنائية الأميركية».

انخفض الدولار الكندي إلى أدنى مستوى في أكثر من ثلاثة أسابيع عند 1.4452 دولار كندي، حيث يتجه إلى انخفاض أسبوعي بنسبة 1.5 بالمئة. كانت تحركات الدولار الأميركي مقابل اليوان الصيني أكثر هدوءاً، حيث لم يتغير كثيراً عند 7.2846، بعد ارتفاعه إلى أعلى مستوى في أسبوعين عند 7.2914 في وقت سابق من الجلسة.

وقد أدى هذا النشاط إلى ارتفاع قيمة الدولار الأميركي بالقرب من أعلى مستوى في أسبوع مقابل سلة من العملات، واستقر مؤشر الدولار عند 107.34، بعد أن قفز بنسبة 0.8 بالمئة يوم الخميس.

ومع ذلك، كان المؤشر في طريقه إلى تسجيل خسارة شهرية تزيد على 1 بالمئة، وهي الأسوأ منذ أغسطس آب، حيث يواجه الدولار ضغوطاً هبوطية وسط مخاوف بشأن صحة أكبر اقتصاد في العالم.