العميد طارق صالح يتفقد مسرح العمليات العسكرية في محور الحديدة

الخميس 27 فبراير-شباط 2025 الساعة 07 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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تفقد عضو مجلس القيادة الرئاسي، العميد طارق صالح، الأربعاء، الجاهزية القتالية للقوات المرابطة على خطوط التماس مع مليشيا الحوثي الإرهابية في محور الحديدة وانتشارها ومستوى تنفيذ الخطط في مسرح العمليات.

وتنقل العميد طارق، يرافقه رئيس أركان المحور العقيد فاروق الخولاني، وعدد من القيادات العسكرية، بين المواقع الأمامية، وهنأ المرابطين بحلول شهر رمضان المبارك، مستمعًا إلى شرح عن سير العمليات العسكرية في القطاعين، والتصدي ببسالة وحزم لكل خروقات مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من قبل النظام الإيراني.

وعبر طارق صالح، عن اعتزازه بمستوى الجاهزية القتالية والانضباط العسكري، والعزيمة والمعنويات العالية التي يتحلى بها منتسبو محور الحديدة، مثمنًا تضحيات أبطال تهامة منذ الطلقة الأولى في وجه الكهنوت الحوثي، مشدداً على ضرورة البقاء على أهبة الجاهزية والاستعداد الكاملين لكل الاحتمالات.