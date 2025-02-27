هروب قادة الدعم السريع من الخرطوم والجيش السوداني يضيق الخناق عليهم في كل الجبهات تحركات دبلوماسية مصرية لمنع استئناف العدوان الإسرائيلي على غزة العميد طارق صالح يتفقد مسرح العمليات العسكرية في محور الحديدة تحضيرات مبكرة لموسم الحج ووكيل قطاع الحج والعمرة يتفقد مخيمات الحجاج ويبحث جهود التنسيق مع ضيوف البيت شرطة حراسة المنشآت وحماية الشخصيات بمارب تحتفل بتخرج دفعة الشهيد شعلان عيدروس الزبيدي يجدد تمسكه بخيارات الانفصال ويدعو القوات المسلحة الجنوبية الى رفع الجاهزية رئيس مجلس الوزراء يناقش معالجة التقلبات السعرية للريال اليمني إفتتاح مشروع مجمع الأناضول السكني لذوي الاحتياجات الخاص بمحافظة مأرب وبتمويل تركي إشهار رابطة صُنّاع الرأي – أول كيان إعلامي يجمع الإعلاميين والناشطين بمحافظة مأرب نصائح لتجنب الصداع و الإعياء في الأيام الأولى في شهر رمضان
تفقد عضو مجلس القيادة الرئاسي، العميد طارق صالح، الأربعاء، الجاهزية القتالية للقوات المرابطة على خطوط التماس مع مليشيا الحوثي الإرهابية في محور الحديدة وانتشارها ومستوى تنفيذ الخطط في مسرح العمليات.
وتنقل العميد طارق، يرافقه رئيس أركان المحور العقيد فاروق الخولاني، وعدد من القيادات العسكرية، بين المواقع الأمامية، وهنأ المرابطين بحلول شهر رمضان المبارك، مستمعًا إلى شرح عن سير العمليات العسكرية في القطاعين، والتصدي ببسالة وحزم لكل خروقات مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من قبل النظام الإيراني.
وعبر طارق صالح، عن اعتزازه بمستوى الجاهزية القتالية والانضباط العسكري، والعزيمة والمعنويات العالية التي يتحلى بها منتسبو محور الحديدة، مثمنًا تضحيات أبطال تهامة منذ الطلقة الأولى في وجه الكهنوت الحوثي، مشدداً على ضرورة البقاء على أهبة الجاهزية والاستعداد الكاملين لكل الاحتمالات.