تحضيرات مبكرة لموسم الحج ووكيل قطاع الحج والعمرة يتفقد مخيمات الحجاج ويبحث جهود التنسيق مع ضيوف البيت

الخميس 27 فبراير-شباط 2025 الساعة 07 مساءً / مارب برس - مكة المكرمة

عدد القراءات 195

في إطار التحضيرات المبكرة لموسم حج هذا العام 1446هـ، قام وكيل قطاع الحج والعمرة، الدكتور مختار بن الخضر الرباش، بزيارة تفقدية لمخيمات حجاج بلادنا في المشاعر المقدسة، شملت منى وعرفة، حيث اطلع على مدى جاهزيتها والخدمات التي يجرى ترتيبها وتهئيتها لضيوف الرحمن..كما عقد اجتماعًا مع مسؤولي شركة ضيوف البيت _الجهة المتعهدة بتقديم الخدمات للحجاج _ لبحث آليات تنسيق الجهود المشتركة وتحقيق أعلى معايير الجودة في مختلف الجوانب التشغيلية.

وأكد الدكتور الرباش أن التحضيرات تسير بوتيرة متسارعة، حيث تم استلام المخيمات من وزارة الحج والعمرة مبكرًا هذا العام، مع انتظار التصاريح اللازمة لاستكمال التجهيزات، والتي تشمل أنظمة التكييف، الكهرباء، دورات المياه، وصيانة مطابخ الإعاشة،مشددًا على ضرورة تجاوز أي تحديات مرتبطة بالنقل والتفويج، لضمان بيئة مريحة تُمكّن الحجاج من أداء مناسكهم بسهولة ويسر.

وأشار إلى أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع مختلف الجهات المختصة، بما في ذلك وزارة الحج والعمرة، لضمان تنفيذ الخطط وفق أعلى المعايير وبما يخدم راحة وسلامة الحجاج.

كما ناقش الدكتور الرباش خلال اجتماعه مع شركة ضيوف البيت مختلف الجوانب التشغيلية الخاصة بالمخيمات، والخطط المتعلقة بالإعاشة وتحسين مستوى الخدمات، وتعزيز الرقابة على المخيمات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لمنع دخول غير الحجاج، بما يسهم في توفير أجواء أكثر تنظيمًا وأمانًا للحجاج.

وجرى في اللقاء تسليط الضوء على التحديات المرتبطة بالسكن والإعاشة والنقل، مع التركيز على تقديم حلول عملية لضمان راحة الحجاج، مع التأكيد على تطوير البنية التحتية للمخيمات، بما في ذلك تحسين أنظمة التكييف بتقنية "جيبس بورد" الأصلية، التي تحفظ البرودة داخل مخيمات الحجاج أثناء الموسم، وضمان كفاءة إمدادات الطاقة الكهربائية.

وتم الاتفاق في الاجتماع الذي حضره المفوض على المسار الإلكتروني الدكتور معين آل ترك، ومدير إدارة المتابعة والتنسيق صالح العولقي، على إنشاء غرف عمليات مشتركة لضمان تنفيذ الخطط التشغيلية بكفاءة، حيث خُصصت غرفة لمتابعة شؤون المخيمات والتنسيق مع الفنادق، وأخرى لمتابعة خدمات الإعاشة، بالإضافة إلى غرفة متخصصة بالنقل والتفويج، مما يسهم في تسهيل التنقلات والاستجابة لأي طوارئ قد تطرأ خلال الموسم.