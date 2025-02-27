شرطة حراسة المنشآت وحماية الشخصيات بمارب تحتفل بتخرج دفعة الشهيد شعلان

الخميس 27 فبراير-شباط 2025 الساعة 07 مساءً / مارب برس - خاص

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احتفلت إدارة شرطة حراسة المنشآت وحماية الشخصيات بمحافظة مأرب اليوم بتخرج الدورة الثانية عشرة، استجدادًا لدفعة الشهيد عبدالغني شعلان، والتي تتزامن مع الذكرى الرابعة لاستشهاد البطل شعلان ورفاقه الأبطال.

وقال نائب مدير إدارة شرطة حراسة المنشآت وحماية الشخصيات بمحافظة مأرب العقيد محمد القارة إن هذه الدورة المتخرجة تحمل اسم الشهيد عبدالغني شعلان، وتتزامن مع الذكرى الرابعة لاستشهاد البطل ورفاقه الأبطال.

وأشاد العقيد القارة بالشهيد شعلان ورفاقه الأبطال الذين سطروا ملاحم بطولية وخالدوا مسيرة مشرقة في التضحية والفداء والنضال والاستبسال. وأكد على خريجي الدورة بالاقتداء بالشهيد شعلان والامتثال بالانضباط والتفاني والروح الأمنية العسكرية والقيادية التي تتمثل في شخصية الشهيد العميد عبدالغني شعلان ورفاقه الأبطال.

ووجه العقيد محمد القارة الخريجين بتطبيق المعارف والعلوم والمهارات التي اكتسبوها خلال الدورة إلى واقع عملي في ميادين العمل، مؤكدًا على أهمية التدريب والتأهيل. وأوضح أن هذه الدورة تأتي ضمن خطة إدارة شرطة حراسة المنشآت وحماية الشخصيات للعام 2025، والتي تتضمن العديد من البرامج والأنشطة والدورات القانونية والشرطية والأمنية، بالإضافة إلى المهارات الميدانية والبدنية والتخصصية.

وأشار العقيد القارة إلى أن البرامج التدريبية تهدف إلى رفع مستوى أداء الواجبات الأمنية بمهنية وكفاءة عالية، في حماية المؤسسات والمنشآت الحكومية والنفطية والخدمية والممتلكات العامة، وتعزيز قدرة العناصر الأمنية على التعامل مع المواقف الطارئة في كافة المهام.

وفي ختام الحفل، تم تكريم الأوائل والمبرزين بشهادات تقديرية، فيما استعرض الخريجون المهارات التي اكتسبوها خلال الدورة، مؤكدين عزمهم على تطبيق المعارف المكتسبة في ميدان العمل.