عيدروس الزبيدي يجدد تمسكه بخيارات الانفصال ويدعو القوات المسلحة الجنوبية الى رفع الجاهزية

الخميس 27 فبراير-شباط 2025 الساعة 07 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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جدد المجلس الانتقالي الجنوبي اصراره على مشروع الانفصال وتمسك عيدروس الزبيدي بمنصب ما اسموه القائد الاعلى للقوات المسلحة الجنوبية.

وقال موقع المجلس الانتقالي الجنوبي ان عيدروس قاسم الزُبيدي "القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنوبية، ترأس اليوم الخميس، اجتماعا موسعا للقادة العسكريين والأمنيين الجنوبيين.

وذكر موقع الإنتقالي ان عيدروس الزبيدي شدد في ختام الاجتماع على أهمية مواصلة الجهود في تطوير القدرات العسكرية والأمنية، وتعزيز الضبط والربط العسكري، لضمان بناء مؤسسة عسكرية وأمنية قوية قادرة على حماية الجنوب ومكتسباته الوطنية.

وخاطب عيدروس الزبيدي الحضور بقوله " أن القوات المسلحة الجنوبية هي صمام أمان الجنوب وحصنه المنيع في مواجهة المخاطر والتحديات، مشددًا على ضرورة تعزيز قدراتها ورفع مستوى جاهزيتها، بما يضمن حماية المكتسبات الوطنية والدفاع عن حقوق شعب الجنوب وتطلعاته المشروعة.