رئيس مجلس الوزراء يناقش معالجة التقلبات السعرية للريال اليمني

الخميس 27 فبراير-شباط 2025 الساعة 07 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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شدد رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك، على أهمية معالجة التقلبات السعرية للعملة الوطنية، والتركيز على تعبئة وتحصيل الموارد العامة وإعادة تخطيط الإنفاق وفقاً للأولويات، بما يسهم في تعزيز التوازن الاقتصادي.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده بن مبارك في العاصمة المؤقتة عدن، مع محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، ونائب وزير المالية هاني وهاب، لمناقشة متغيرات الوضع الاقتصادي والمالي، والنقدي، والتدخلات المقترحة لتحسين موقف العملة الوطنية، إضافة إلى جهود تعزيز الإيرادات العامة للدولة.

وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن رئيس مجلس الوزراء أحمد بن مبارك، أكد أن معالجة التقلبات السعرية المؤثرة للعملة الوطنية على الحياة المعيشية للمواطنين تحتل أولوية قصوى في عمل الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

ووجه بن مبارك، بالتركيز على تعبئة وتحصيل الموارد العامة وإعادة تخطيط الإنفاق وفقاً للأولويات، ومواءمة السياسات المالية والنقدية بما يسهم في تعزيز موقف العملة الوطنية، واستعادة التوازن الاقتصادي، والحفاظ على استقرار المستوى العام للأسعار.

وشدد على ضرورة تكثيف الجهود لضبط أسعار السلع الغذائية والمواد الأساسية ومنع التلاعب بها خاصة مع قدوم شهر رمضان المبارك.

وجدد رئيس الوزراء التأكيد على مضي الحكومة في الوفاء بالتزاماتها الحتمية، وفي المقدمة استمرار صرف المرتبات، وتأمين فاتورة الوقود، والواردات السلعية، والخدمات الأساسية، بما يؤدي الى تحسين معيشة المواطنين