إفتتاح مشروع مجمع الأناضول السكني لذوي الاحتياجات الخاص بمحافظة مأرب وبتمويل تركي

الخميس 27 فبراير-شباط 2025 الساعة 06 مساءً / مارب برس - خاص

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افتتح نائب وزير التربية والتعليم الدكتور علي العباب ومعه وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح اليوم، مشروع «مجمع الأناضول» السكني للنازحين من ذوي الاحتياجات الخاصة في مخيم السويداء "شمالي مدينة مأرب" بتمويل تركي.

يتكون المشروع الذي ينفذه"منتدى الإغاثة والبناء" من مجمع سكني يضم 100 وحدة سكنية مسلحة ،وكل وحدة تتكون من غرفتين وحمام ومطبخ بمساحة 38مترا مربعا، مع المرافق الخدمية،وتشمل :(مدرسة دورين مكونة من عشرة فصول مع المرافق والأثاث، تتسع لِ 600طالب وطالبة، ومسجدا بتجهيزاته، ومركزا صحيا بكامل التجهيزات ،وبئر ارتوازية وشبكةمياه ،وخزان برجي ومساحة صديقة للأطفال).

و يقام هذا المشروع الحيوي على مساحة 25 ألف متر مربع في مخيم السويداء، وبكلفة إجماليةبلغت 1 مليون وَ 70 ألف دولارٍ أمريكي، بتمويل من وقف الديانة التركي.

واستمع العباب ومفتاح من المعنيين إلى شرح موجز عن المشروع ومكوناته وأهدافه

ومخططاته الفنية والهندسية بالإضافة إلى معايير ومواصفات البناء والتجهيزات للمنشآت السكنية والخدمية في المجمع.

وأكد العباب في تصريح له على أهمية هذا المشروع لتوفير الخدمة التعليمية والتربوية للطلاب وحمايتهم، والحفاظ عليهم من التسرب، إضافة لوجود السكن المناسب واللائق لنحو 100أسرة مستهدفة من ذوي الإعاقة في هذا المشروع، وتلبية كافة احتياجاتها الأساسية والضرورية من الخدمات التعليمية والصحية والمياه النظيفة في هذه القرية.

من جهة أخرى ثمن وكيل محافظة مارب مفتاح الدور الإنساني الرائد للأشقاء في دولة تركيا حكومة وشعبا، ودعمهم السخي والمتواصل للعديد من المشاريع التنموية التي شملت كافة القطاعات الأساسية في المحافظة وفي مقدمتها مشاريع الإيواء المستدامة والتخفيف من معاناة النازحين من ذوي الاحتياجات الخاصة.

حضر الافتتاح منسق اليمن في وقف الديانة التركي محمد بهاء الدين ألقان،ومدير عام مكتب الصحة احمد العبادي،ونائب مدير الوحدة التنفيذية خالد الشجني،ورئيس رابطة الجرحى والمعاقين أحمد الرمال.