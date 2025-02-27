عاجل :مقاومة صنعاء تدعو المجلس الرئاسي الى إعلان معركة الحسم والخلاص

الخميس 27 فبراير-شباط 2025 الساعة 04 مساءً / مارب برس - خاص

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عقد المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية بمحافظة صنعاء لقاءه الإعتيادي في مدينة مأرب ناقش فيه جملة من القضايا على الساحة الوطنية

ودعى مجلس مقاومة صنعاء مجلس القيادة الرئاسي الى القيام بواجبهم وممارسة مهامهم في إدارة الدولة ومعالجة الأوضاع الاقتصادية ودعم الجيش والأمن وإطلاق معركة الخلاص من فلول مليشيا السلالة الحوثية الإرهابية لإنهاء معاناة اليمنيين المستمرة منذ ١٠ أعوام مشيراً الى أن قبائل اليمن في جاهزية قصوى لإسناد الجيش والأمن في تلك المعركة التي ستنهي معاناة اليمنيين بالقضاء على مشروع السلالة الحوثية المدعومة من إيران

وخلال اللقاء أثنى المجلس على رجال الجيش والمقاومة من أبناء المحافظة وعلى دورهم الفعّال في معركة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب وتفانيهم في خدمة المعركة الوطنية ضد مليشيا السلالة الحوثية وتقديمهم التضحيات الجسيمة وجهوزيتهم العالية لخوض معركة الخلاص من تسلط السلالة الحوثية المقيتة

كما ناقش المجلس أوضاع المناطق الخاضعة لسلطة الانقلاب الحوثي واستنكر الجرائم التي ترتكبها المليشيا بحق الأبرياء والعزّل ومصادرة الحقوق والممتلكات مشيراً الى ضرورة توحّد المجتمع وإعلان رفضه لتلك الجرائم السوداء بحق القبيلة اليمنية وأبنائها للحد من تلك الجرائم المليشياوية التي تتنافى مع أسلاف وأعراف القبيلة وعادات وتقاليد اليمنيين .