اليمن تفوز بعضوية المكتب التنفيذي للجمعية العامة لاتحاد المحاكم والمجالس الدستورية

الخميس 27 فبراير-شباط 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 201

حصلت الجمهورية اليمنية، ممثلة بالمحكمة العليا على عضوية المكتب التنفيذي للجمعية العامة لاتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية وذلك بعد انتخابها في ختام الاجتماع الذي عقد في العاصمة الاماراتية أبوظبي وشاركت فيه بلادنا بوفد ترأسه رئيس المحكمة العليا القاضي الدكتور علي الاعوش.

واقر الاجتماع الذي شارك فيه رؤوساء المحاكم العليا والدستورية من 16 دولة عربية، عدد من القرارات والتوصيات الهادفة إلى تعزيز العمل القضائي وخططه للاعوام القادمة وكذا التهيئة الجيدة للمؤتمر العلمي الثاني عشر والذي من المقرر انعقاده في المملكة المغربية الشقيقة، وسيناقش عدد من الابحاث العلمية الهامة في مجال القضاء الدستوري .

وأقرت الجمعية العامة للمجلس، عقد الاجتماع القادم للاتحاد في دولة البحرين الشقيقة خلال العام القادم .

وفي ختام الاجتماع، اكد القاضي الدكتور علي الاعوش، على أهمية تنظيم مثل هذا الملتقى القضائي والذي يضم خيرة القضاة من المحاكم العليا في الدول العربية من أجل تبادل الاراء والخبرات القضائية وتطوير القدرات العملية.

وعلى هامش المشاركة، بحث القاضي الدكتور علي الأعوش، مع عدد من رؤساء المحاكم العليا والدستورية سبل تطوير علاقات التعاون الثنائية وتبادل الخبرات ومواكبة نظم المعلومات وبما يعزز من التواصل المستمر للعلاقات في المجال القضائي العربي المشترك .

شارك في الاجتماع، عضو الدائرة الدستورية في المحكمة العليا للجمهورية اليمنية، القاضي صالح قاسم.