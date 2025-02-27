تصعيد إسرائيلي جديد وخطير ضد العرب المتضامنين مع غزة

الخميس 27 فبراير-شباط 2025 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس- الشرق الأوسط

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شهد المجتمع العربي في إسرائيل (فلسطينو 48)، موجة جديدة من الملاحقات والاعتقالات السياسية، طالت عدداً من السياسيين والصحافيين والفنانين والأكاديميين وغيرهم.

وتعيد تلك الحملة إلى الأذهان الملاحقات التي نفذت لأشهر عدة منذ بداية الحرب على غزة واعتبرها القادة السياسيون والحقوقيون ذات منحى خطير، لغرض كم الأفواه وكبت أي تضامن لهؤلاء المواطنين مع أبناء شعبهم، حتى وهم يرفعون «رايات السلام والتعايش المشترك».

وتترافق حملة الشرطة مع تحريض «عنصري دموي» ضد العرب عموماً، والفلسطينيين بشكل خاص، تشارك فيه أجهزة الإعلام ونشطاء في شبكات التواصل الاجتماعي والمجموعات اليهودية المتطرفة، ضد كل عربي يبدي رأيه بخصوص الحرب على غزة أو أي انتهاك إسرائيلي بحق الفلسطينيين في مختلف أماكن وجودهم.

اعتقالات وإقالات

وتجلت آخر هذه الملاحقات باعتقال الصحافي سعيد حسنين بعد منتصف ليلة الثلاثاء – الأربعاء بعد حملة تحريض قادتها مجموعات يهودية متطرفة على خلفية مقابلة أجراها مع قناة «الأقصى».

وجرت إقالة حسنين من عمله في فريق اتحاد أبناء سخنين، وسحب بطاقة الصحافة الحكومية منه، وسبقه اعتقال الفنان والكوميديان نضال بدارنة ابن مدينة عرابة البطوف في أعقاب حملة تحريض طالته على خلفية تقديمه عروض «ستاند أب كوميدي».

وقال المحامي علاء محاجنة، الموكل بالدفاع عن الصحافي سعيد حسنين، إن «هذه الملاحقة جاءت نتيجة لحملة تحريض شرسة جداً وعنصرية بدأت بها القناة 14 الإسرائيلية، التي تقود بذاتها جوقة التحريض الإعلامية الإسرائيلية ضد كل ما هو فلسطيني وتحديداً في غزة».

وتضمنت الحملة كذلك، اعتقال سكرتير اللجنة المركزية في الحزب الشيوعي «ركح»، فادي أبو يونس من مدينة سخنين على خلفية منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وإلغاء مهرجان في سخنين تحت عنوان «فكر بغزة»، ومنع تنظيم مظاهرة في المدينة نفسها، وهذا عدا عن التحريض الذي يتعرض له النواب العرب في الكنيست.

وروى أبو يونس، ما حصل له، فقال: «في مساء الاثنين اقتحم العشرات من عناصر الشرطة محيط منازل عائلتي رغم أن منزلي في منطقة أخرى، واتضح أنهم حضروا لاعتقالي وكانت طريقتهم في الانتشار والسؤال والتفتيش عنيفة وجنونية».

وتابع: «في أعقاب ذلك توجهت أنا شخصياً لمركز الشرطة في مسغاف. وهناك أبلغني المحقق بأنني قيد الاعتقال بحجة أنني أشكل تهديداً على سلامة الجمهور. عندها سألت المحقق ما الذي يهدد سلامة الجمهور فأشار إلى تغريدة كنت قد نشرتها، وفحواها (أوقفوا حرب الإبادة)».

وبحسب أبو يونس، فإن المحققين أبلغوه أن «منشوراً كهذا ضد دولة إسرائيل وجيشها». ورأى أن «الرسالة من هذه الاعتقالات ليست للشخصيات ذاتها التي جرى اعتقالها، إنما الهدف هو شعبنا واستمرار شعور الجمهور بأنه ليس له قدرة على التأثير. يجب أن نعلي صوتنا ضد كل مظاهر الاحتلال وسياساته العنصرية في غزة والضفة والداخل».

«حملة ترهيب»

أما الفنان والكوميديان نضال بدارنة، فرأى أن «هذه الحملة هي جزء من حملة ترهيب وتخويف وقمع. ما يحدث اليوم هو الدخول في مرحلة جديدة ومتقدمة بملاحقة كل فلسطيني يعبر عن رأيه في البلاد».

وقالت المحامية في مركز «عدالة» الحقوقي، هديل أبو صالح، إن «هذه الهجمة المتجددة من الاعتقالات والملاحقات، تدل على أن الشرطة تتجه مؤخراً لتوجيه تهم مثل تشكيل (تهديد على سلامة الجمهور)، لأنه ليس من السهل خلال هذه الفترة استصدار أوامر تحقيق متعلقة بقانون (مكافحة الإرهاب) بخلاف ما كان في بداية الحرب، وبالتالي تلجأ لتوجيه مثل هذه التهم الفضفاضة والضبابية