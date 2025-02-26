محمد علي الحوثي يهدد السعودية والإمارات بالصواريخ والمسيرات

الأربعاء 26 فبراير-شباط 2025 الساعة 09 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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هدد القيادي في مليشيا الحوثي الإرهابية "محمد علي الحوثي، السعودية والإمارات بالرد عليهما عسكريا وصولا إلى الهزيمة، في حال قررتا العودة إلى الحرب على الجماعة، وسط أنباء عن تصعيد عسكري محتمل في ظل فشل الجهود الأممية لإحلال السلام في اليمن.

وقال عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي في كلمة بمناسبة تخرج دفعة قتالية جديدة تابعة للجماعة، "سننتزع السلام بقوة سلاحنا وقوة إيماننا، لا نخافكم ولا نرهبكم".

وأضاف مخاطبا ترامب والسعودية والإمارات، "الأسلحة التي تهددوننا بها هي الأسلحة التي قصفتم بها اليمن منذ اليوم الأول للعدوان"، مشيرا إلى أن جماعته لا تأبه للتهديدات الأمريكية المختلفة تجاهها.

ولفت إلى أن الجماعة تدرس خياراتها تجاه الرسائل السعودية الأخيرة لها وتلويحها بالاشتراك في حرب قادمة ضدها، مخاطبا السعودية والإمارات بالقول: "في 2015 لم نكن نملك ما نملكه اليوم من دقة الصواريخ والمسيرات".