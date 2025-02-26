محمد علي الحوثي يهدد السعودية والإمارات بالصواريخ والمسيرات مليشيا الحوثي تهدد الأمم المتحدة والسعودية وتهاجم المبعوث الأممي قبيل دخول قرار تصنيفهم جماعة إرهابية أجنبية وقفة احتجاجية لموظفي شركة بترومسيلة للمطالبة بمستحقاتهم المتأخرة ونقابة الموظفين تحذر من المماطلة السلطات المحلية بمحافظة مأرب توجه دعوة خاصة لمنظمة المساعدات الألمانية وزير الدفاع يبلغ الحكومة البريطانية أن تحقيق الاستقرار والسلام في اليمن مرهون بدعم قدرات القوات المسلحة سفراء الاتحاد الأوروبي يبلغون عيدروس الزبيدي عن دعمهم للمجلس الرئاسي والحكومة فقط ويشددون على وحده الرئاسة .. تفاصيل وزير الدفاع الفريق محسن الداعري: الحرب قادمة لا محالة ونحن جاهزون لها إنهيار العملة الوطنية تخرج حزب الإصلاح بمحافظة تعز عن صمته ويوجه رسائله للمجلس الرئاسي والحكومة وزارة الأوقاف تتفقد سير العمل في مكتب أوقاف الشحر وتشيد بالمشاريع الوقفية والطوعية السلطة المحلية تدشين مشروع غرس 5000 شجرة بمدينة مأرب.
هدد القيادي في مليشيا الحوثي الإرهابية "محمد علي الحوثي، السعودية والإمارات بالرد عليهما عسكريا وصولا إلى الهزيمة، في حال قررتا العودة إلى الحرب على الجماعة، وسط أنباء عن تصعيد عسكري محتمل في ظل فشل الجهود الأممية لإحلال السلام في اليمن.
وقال عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي في كلمة بمناسبة تخرج دفعة قتالية جديدة تابعة للجماعة، "سننتزع السلام بقوة سلاحنا وقوة إيماننا، لا نخافكم ولا نرهبكم".
وأضاف مخاطبا ترامب والسعودية والإمارات، "الأسلحة التي تهددوننا بها هي الأسلحة التي قصفتم بها اليمن منذ اليوم الأول للعدوان"، مشيرا إلى أن جماعته لا تأبه للتهديدات الأمريكية المختلفة تجاهها.
ولفت إلى أن الجماعة تدرس خياراتها تجاه الرسائل السعودية الأخيرة لها وتلويحها بالاشتراك في حرب قادمة ضدها، مخاطبا السعودية والإمارات بالقول: "في 2015 لم نكن نملك ما نملكه اليوم من دقة الصواريخ والمسيرات".