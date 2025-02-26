وزير الدفاع يبلغ الحكومة البريطانية أن تحقيق الاستقرار والسلام في اليمن مرهون بدعم قدرات القوات المسلحة

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ابلغ اليوم وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، الحكومة البريطانية " ان تحقيق الاستقرار والسلام في اليمن مرهون بدعم قدرات القوات المسلحة لتتمكن من أداء مهامها في بسط الأمن والاستقرار وحماية منشآت البلاد الحيوية وتأمين حرية الملاحة البحرية في البحر الاحمر وباب المندب.
جاء هذا خلال لقاء عقدة وزير الدفاع مع السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدة شريف، تطورات الأوضاع العسكرية والأمنية في اليمن.
واشاد وزير الدفاع بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين متطلعا إلى تعزيز سبل التعاون بين البلدين لتدريب وتأهيل الكوادر اليمنية.
ولفت الفريق الداعري الى تحشيدات مليشيا الحوثي الإرهابية الى مختلف جبهات القتال واستهدافها لمواقع القوات المسلحة في أكثر من جبهة، مؤكدا تصدي ابطال قواتنا المسلحة لاعتداءات المليشيا وإسكات مصادر نيرانها.
حضر اللقاء مدير مكتب وزير الدفاع اللواء الركن عبدالحكيم الشعيبي والملحق العسكري في سفارة اليمن في الرياض العميد الركن يحيى الوعيل.