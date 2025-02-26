وزير الدفاع الفريق محسن الداعري: الحرب قادمة لا محالة ونحن جاهزون لها

الأربعاء 26 فبراير-شباط 2025 الساعة 07 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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أكد وزير الدفاع اليمني، الفريق الركن محسن الداعري، أن القوات الحكومية مستعدة لحسم المعركة ضد جماعة الحوثي، مشددًا على أن الحرب "قادمة لا محالة" في ظل استمرار الميليشيات في خرق الهدنة وعدم الالتزام بأي اتفاقات.

وفي مقابلة مع "العين" الإماراتية، على هامش زيارته لأبوظبي، قال وزير الدفاع

"فيما يخص القوات المرابطة على كل الجبهات، هي مستعدة لحسم هذه المعركة والنزال مع المليشيات الحوثية، ولولا أن هناك التزامات دولية تم قطعها أثناء التوقيع على الهدنة، ولا تريد الشرعية أن تكون هي أول من ينكث هذا الاتفاق، لكن فترة الهدنة طوال السنوات الثلاث لم يتم الالتزام فيها على الإطلاق، بل هناك الكثير من الاختراقات اليومية والأسبوعية التي تقوم بها المليشيات، ويسقط ضحيتها الكثير من الشهداء والجرحى.

قال الداعري إن الجيش اليمني يسيطر على ما بين 75% و80% من الأراضي اليمنية، فيما تسيطر ميليشيات الحوثي على مناطق مكتظة بالسكان وتحكمها بـ"قبضة من حديد"، مانعة المسؤولين والسكان من المغادرة.

وأضاف الداعري " نحن من تجربتنا مع المليشيات الحوثية، كل الهدن السابقة التي تمت من الحرب الأولى وما بعدها، كانت نهايتها الحرب. دائما المليشيات الحوثية لا تفي أبدا بأية اتفاقيات ولا بأية عهود أو التزامات، بل تَعد نفسها لحرب قادمة.

ولكن نحن ملتزمون لقيادة التحالف العربي ممثلة في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وكذلك للمجتمع الدولي، بأننا نفي بأي اتفاق نقطعه على أنفسنا، لكن في الحقيقة الحرب قادمة لا محالة.

وأضاف أن القوات الحكومية تمتلك الخطط والاستراتيجيات اللازمة لمواجهة أي تصعيد عسكري، لكنها ملتزمة بعدم خرق أي اتفاق دولي، مؤكدًا أنه "إذا فرضت الحرب، فالقوات الشرعية جاهزة لتنفيذ مهامها".

وأشار وزير الدفاع إلى أن الحوثيين يستغلون الموانئ المفتوحة لتهريب الأسلحة، مؤكدًا أن دعم إيران مستمر، حيث وصلت نحو 15 سفينة من بندر عباس إلى ميناء الحديدة محملة بالأسلحة والصواريخ.

وحول تصنيف الولايات المتحدة للحوثيين كمنظمة إرهابية، قال الداعري إن هذا القرار جاء بعد أن أدرك المجتمع الدولي أن هذه الجماعة تمثل خطرًا عالميًا، معربًا عن أمله في أن تحذو الدول الأوروبية حذو واشنطن في تصنيف الجماعة كإرهابية.

وتحدث الوزير الداعري عن قيام الحوثيين بإرسال مقاتلين يمنيين للقتال في أوكرانيا بعد خداعهم بوعود كاذبة، مشيرًا إلى أن الحكومة نجحت في إعادة عدد منهم بعد مناشداتهم.

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