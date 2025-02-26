وزارة الأوقاف تتفقد سير العمل في مكتب أوقاف الشحر وتشيد بالمشاريع الوقفية والطوعية

الأربعاء 26 فبراير-شباط 2025 الساعة 05 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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عقد الدكتور عبدالناصر الخطري، وكيل قطاع الإرشاد بوزارة الأوقاف والإرشاد،اليوم، اجتماعاً مع موظفي مكتب الوزارة في مديرية الشحر بحضرموت، بحضور مدير عام مكتب الوزارة بالمحافظة الأستاذ أحمد السعدي، ومدير مكتب الأوقاف بالمديرية الأستاذ حاج أحمد بن عروة.

وناقش الاجتماع تقريراً حول الإنجازات الإرشادية والخطط المستقبلية، حيث استعرض التحديات والحلول المقترحة لتعزيز العمل الإرشادي، مع إقرار برامج تطويرية جديدة.

وفي إطار الزيارة، وضع الوكيل الخطري حجر الأساس لمشروع "بر الوالدين الخامس" الذي تنفذه جمعية التكريم الخيرية، ويشمل إعادة بناء مسجد الأوابين وإنشاء أوقاف تابعة له.

وأكد الحاضرون، ومن بينهم نائب مدير المديرية الأستاذ مصبح البحسني ورئيس الجمعية الشيخ علي باحمادي، على دور المشروع في خدمة المجتمع وتعزيز القيم الدينية.

كما شملت الزيارة تفقداً لرباط المصطفى بالشحر للدراسات الإسلامية، حيث اطلع الوفد المرافق للوكيل على منشآت الرباط، وزار إذاعة نور الإيمان واستمع إلى شرح عن دورها في نشر التوعية، وسجل كلمةً في استوديو البث الإذاعي..وتضمنت الجولة زيارة مدرسة الأنوار الأهلية للبنين، حيث اطمئن الوكيل على سير العملية التعليمية.