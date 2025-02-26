السلطة المحلية تدشين مشروع غرس 5000 شجرة بمدينة مأرب.

الأربعاء 26 فبراير-شباط 2025 الساعة 05 مساءً / مارب برس - عبدالله العطار- خاص

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دشن وكيل محافظة مأرب للشؤون الإدارية عبدالله الباكري، اليوم، مشروع غرس 5000 شجرة دمس بشوارع وأحياء مدينة ،ضمن مشروع مشروع زراعة 115ألف شجرة خلال العام2025م، الذي ينفذه صندوق النظافة والتحسين بالتعاون مع مكتب الهيئة العامة للبيئة ،وبالتزامن مع اليوم العالمي للبيئة،وعيد الشجرة الذي يوافق الأول من مارس القادم من كل عام.

كمايهدف المشروع إلى إعادة تأهيل أكثر من 10آلاف متر مربع من المسطحات الخضراء في المحافظةى،إضافة إلى زراعة 6 آلاف شتلة من الأشجار الحراجية في مخيمات النزوح للتقليل من تلوث الهواء وإيجاد مساحات صديقة للأطفال في الأحياء والمنازل.

وخلال التدشين أشار الوكيل الباكري، إلى أهمية المشروع وتعزيز التدابير الرامية إلى حماية البيئة، منوها بضرورة نشر الوعي وترسيخه بأهميّة التّوسع في غرس الأشجار والحفاظ عليها، وهو ما يُسهِم في تحسين مظهر البيئة وحمايتها من الجفاف والتصحر .

وفي تصريح لمدير عام مكتب الهيئة العامة للبيئة محمد العبادي،أشار فيه إلى أن تدشين غرس الأشجار يهدف إلى تحسين الجانب البيئي والمنظر الجمالي في المنشآت والشوارع والأحياء وتشجيع الطلاب الإهتمام بالأشجار، منوها بالجهود التي يبذلها مكتب الهيئة للحفاظ على البيئة وإبراز المنظر الجمالي للشوارع والأحياء والمنشآت العامة في المحافظة.

من جانبه أوضح نائب المدير التنفيذي لصندوق النظافة بمأرب محمد السعيدي، أن المشروع يشمل غرس الأشجار والمسطحات الخضراء في مدينة مأرب، لما لها من أثر بيئي وصحي على الحياة في محافظة تكتظ بالسكان من النازحين والمجتمع المضيف، ولإضفاء المظهر الجمالي في المناطق المستهدفة.