الخدمة المدنية تعلن مواعيد الدوام الرسمي في شهر رمضان

الأربعاء 26 فبراير-شباط 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، بالعاصمة عدن، عن مواعيد الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك لعام 1446هـ.

وأشار تعميم صادر عن الوزارة إلى أن العمل في وحدات السلطة المركزية والمحلية خلال رمضان، سيبدأ الساعة العاشرة صباحًا وينتهي الساعة الثالثة عصرًا.

وأكدت الوزارة، في تعميم رقم (3) لسنة 2025، أن الجهات التي لا يتناسب معها هذا التوقيت نظرًا لطبيعة عملها، يمكنها تحديد مواعيد مختلفة بالتنسيق مع الوزارة، بشرط ألا تقل ساعات العمل عن خمس ساعات يوميًا.

وأوضحت الوزارة أنها ستقوم بحملات تفتيشية خلال شهر رمضان، للتأكد من التزام جميع وحدات الخدمة العامة بالمواعيد المحددة في التعميم، كما ستتولى مكاتب الخدمة المدنية في السلطات المحلية تنفيذ حملات رقابية مماثلة، مع إعداد تقارير حول مدى الالتزام وإرسالها إلى ديوان عام الوزارة.