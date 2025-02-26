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تحسن ملحوظ في قيمة العملة اليمنية بمناطق الشرعية ''أسعار الصرف الآن''

الأربعاء 26 فبراير-شباط 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، مساء اليوم الاربعاء بتاريخ 26/02/2025

الأسعار في صنعاء 

شراء الدولار                534

بيع الدولار                  537

شراء السعودي            139.80

بيع السعودي              140.30

أسعار الصرف في عدن

شراء الدولار               2233

بيع الدولار                  2250

شراء السعودي            585

بيع السعودي                595

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