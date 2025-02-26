تحسن ملحوظ في قيمة العملة اليمنية بمناطق الشرعية ''أسعار الصرف الآن'' الرئيس السوري أحمد الشرع يصل الأردن والملك عبدالله في استقباله مأرب برس ينشر أسماء الطلبة الفائزين بمنح التبادل الثقافي إلى المجر والصين أبرز المسلسلات اليمنية و العربية في رمضان هذا العام حملة الكترونية لإحياء الذكرى الرابعة لاستشهاد العميد شعلان ورفاقه احمد شرع يخاطب السوريين .. السلاح سيكون محتكرا بيد الدولة و سوريا لا تقبل القسمة فهي كلّ متكامل المظاهرات الغاضبة تتجدد في عدن والمجلس الانتقالي يجتمع بنقابات عمالية ويتبنى خطابًا مرتبكًا مع تراجع شعبيته توجيهات جديدة وصارمة للبنك المركزي اليمني تهدف لتنظيم القطاع المصرفي على خطى مليشيا الحوثي .. المجلس الانتقالي الجنوبي يطالب بإعادة صياغة المناهج الدراسية وفقا لمقومات الهوية الجنوبية ... أجندة المنظمات الدولية وتسويق الوهم... نقاش اكاديمي بمحافظة مأرب ومطالب بفتح ملف التمويلات الدولية
أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، مساء اليوم الاربعاء بتاريخ 26/02/2025
الأسعار في صنعاء
شراء الدولار 534
بيع الدولار 537
شراء السعودي 139.80
بيع السعودي 140.30
أسعار الصرف في عدن
شراء الدولار 2233
بيع الدولار 2250
شراء السعودي 585
بيع السعودي 595