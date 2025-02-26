الرئيس السوري أحمد الشرع يصل الأردن والملك عبدالله في استقباله

الأربعاء 26 فبراير-شباط 2025 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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وصل الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الأردنية عمان في أول زيارة رسمية للمملكة الأردنية الهاشمية منذ توليه منصبه، وكان في استقباله الملك عبد الله الثاني بن الحسين في مطار ماركا، وفقاً لوكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

وكان في استقبال الشرع أيضاً الأمير غازي بن محمد، كبير مستشاري الملك للشؤون الدينية والثقافية، إلى جانب رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان، ووزير الخارجية أيمن الصفدي، ومدير مكتب الملك علاء البطاينة.

وأشار الديوان الملكي الأردني في بيان، إلى أن زيارة الرئيس السوري للمملكة غير محددة المدة، ويرافق الشرع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني وعدد من المسؤولين السوريين.

وقال الديوان الملكي الأردني ان العاهل الأردني أكد للشرع أهمية التنسيق بشأن أمن الحدود ومنع تهريب السلاح.

كما دان ملك الاردن اعتداءات إسرائيل على سوريا وأكد دعمه سيادة سوريا ووحدة أراضيها.

و أكد ايضا وقوف الأردن إلى جانب السوريين في بناء بلدهم بمشاركة كل مكونات الشعب.