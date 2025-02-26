تحسن ملحوظ في قيمة العملة اليمنية بمناطق الشرعية ''أسعار الصرف الآن'' الرئيس السوري أحمد الشرع يصل الأردن والملك عبدالله في استقباله مأرب برس ينشر أسماء الطلبة الفائزين بمنح التبادل الثقافي إلى المجر والصين أبرز المسلسلات اليمنية و العربية في رمضان هذا العام حملة الكترونية لإحياء الذكرى الرابعة لاستشهاد العميد شعلان ورفاقه احمد شرع يخاطب السوريين .. السلاح سيكون محتكرا بيد الدولة و سوريا لا تقبل القسمة فهي كلّ متكامل المظاهرات الغاضبة تتجدد في عدن والمجلس الانتقالي يجتمع بنقابات عمالية ويتبنى خطابًا مرتبكًا مع تراجع شعبيته توجيهات جديدة وصارمة للبنك المركزي اليمني تهدف لتنظيم القطاع المصرفي على خطى مليشيا الحوثي .. المجلس الانتقالي الجنوبي يطالب بإعادة صياغة المناهج الدراسية وفقا لمقومات الهوية الجنوبية ... أجندة المنظمات الدولية وتسويق الوهم... نقاش اكاديمي بمحافظة مأرب ومطالب بفتح ملف التمويلات الدولية
وصل الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الأردنية عمان في أول زيارة رسمية للمملكة الأردنية الهاشمية منذ توليه منصبه، وكان في استقباله الملك عبد الله الثاني بن الحسين في مطار ماركا، وفقاً لوكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".
وكان في استقبال الشرع أيضاً الأمير غازي بن محمد، كبير مستشاري الملك للشؤون الدينية والثقافية، إلى جانب رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان، ووزير الخارجية أيمن الصفدي، ومدير مكتب الملك علاء البطاينة.
وأشار الديوان الملكي الأردني في بيان، إلى أن زيارة الرئيس السوري للمملكة غير محددة المدة، ويرافق الشرع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني وعدد من المسؤولين السوريين.
وقال الديوان الملكي الأردني ان العاهل الأردني أكد للشرع أهمية التنسيق بشأن أمن الحدود ومنع تهريب السلاح.
كما دان ملك الاردن اعتداءات إسرائيل على سوريا وأكد دعمه سيادة سوريا ووحدة أراضيها.
و أكد ايضا وقوف الأردن إلى جانب السوريين في بناء بلدهم بمشاركة كل مكونات الشعب.