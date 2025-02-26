مأرب برس ينشر أسماء الطلبة الفائزين بمنح التبادل الثقافي إلى المجر والصين

الأربعاء 26 فبراير-شباط 2025 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 551

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، مساء يوم الثلاثاء، أسماء الطلبة الفائزين بمنح التبادل الثقافي للعام 2025-2026م إلى المجر والصين.

وطلبت الوزارة في بيان نشرته على منصاتها الرسمية، من الطلاب الفائزين "متابعة الإشعارات في حسابهم على الموقع الصيني - المجري لغرض استكمال إجراءات القبول والحصول على الموافقة النهائية من مجلس المنح الدراسية الصيني CSC والتاميوس - Tempus Public Foundation"، مؤكدة أنها غير مسؤولة عن تعويض الطلاب في حال تعثر سفرهم، أو في حال عدم الحصول على القبول النهائي من بلد الابتعاث،... وأنها بعد وصول الموافقة من CSC - التاميوس سيتم التواصل مع الطلاب المقبولين بحسب بيانات الاتصال التي قدموها في موقع الوزارة لاستكمال إجراءات الابتعاث والسفر.