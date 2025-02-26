تحسن ملحوظ في قيمة العملة اليمنية بمناطق الشرعية ''أسعار الصرف الآن'' الرئيس السوري أحمد الشرع يصل الأردن والملك عبدالله في استقباله مأرب برس ينشر أسماء الطلبة الفائزين بمنح التبادل الثقافي إلى المجر والصين أبرز المسلسلات اليمنية و العربية في رمضان هذا العام حملة الكترونية لإحياء الذكرى الرابعة لاستشهاد العميد شعلان ورفاقه احمد شرع يخاطب السوريين .. السلاح سيكون محتكرا بيد الدولة و سوريا لا تقبل القسمة فهي كلّ متكامل المظاهرات الغاضبة تتجدد في عدن والمجلس الانتقالي يجتمع بنقابات عمالية ويتبنى خطابًا مرتبكًا مع تراجع شعبيته توجيهات جديدة وصارمة للبنك المركزي اليمني تهدف لتنظيم القطاع المصرفي على خطى مليشيا الحوثي .. المجلس الانتقالي الجنوبي يطالب بإعادة صياغة المناهج الدراسية وفقا لمقومات الهوية الجنوبية ... أجندة المنظمات الدولية وتسويق الوهم... نقاش اكاديمي بمحافظة مأرب ومطالب بفتح ملف التمويلات الدولية
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، مساء يوم الثلاثاء، أسماء الطلبة الفائزين بمنح التبادل الثقافي للعام 2025-2026م إلى المجر والصين.
وطلبت الوزارة في بيان نشرته على منصاتها الرسمية، من الطلاب الفائزين "متابعة الإشعارات في حسابهم على الموقع الصيني - المجري لغرض استكمال إجراءات القبول والحصول على الموافقة النهائية من مجلس المنح الدراسية الصيني CSC والتاميوس - Tempus Public Foundation"، مؤكدة أنها غير مسؤولة عن تعويض الطلاب في حال تعثر سفرهم، أو في حال عدم الحصول على القبول النهائي من بلد الابتعاث،... وأنها بعد وصول الموافقة من CSC - التاميوس سيتم التواصل مع الطلاب المقبولين بحسب بيانات الاتصال التي قدموها في موقع الوزارة لاستكمال إجراءات الابتعاث والسفر.