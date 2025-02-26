حملة الكترونية لإحياء الذكرى الرابعة لاستشهاد العميد شعلان ورفاقه

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تنطلق مساء اليوم الأربعاء حملة إلكترونية واسعة في الذكرى الرابعة لاستشهاد العميد عبدالغني شعلان، قائد قوات الأمن الخاصة بمأرب، ورفاقه الذين ضحوا بأرواحهم دفاعًا عن الجمهورية في مواجهة مليشيا الحوثي.
و دعا منظمو الحملة جميع اليمنيين ووسائل الإعلام والناشطين للمشاركة الفاعلة في التفاعل مع الوسم #العميد_شعلان بدءًا من الساعة 8 مساءً، تخليدًا لبطولات الشهداء وتعزيزًا للوحدة الوطنية في معركة التحرير واستعادة الدولة.
و أكد البلاغ الصحفي أن الوفاء لشعلان ورفاقه يتمثل في استمرار النضال حتى القضاء على المشروع الحوثي واستعادة كامل التراب الوطني.