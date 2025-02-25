وزارة الدفاع الاميركية تبلغ وزارة الدفاع السعودية التزامها في القضاء على قدرات الحوثيين ومنع إيران من تطوير قدراتها النووية

الثلاثاء 25 فبراير-شباط 2025 الساعة 05 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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أكدت الولايات المتحدة الأمريكية التزامها بالتعاون مع الشركاء في القضاء على قدرات الحوثيين.

وقالت وزارة الدفاع "البنتاغون" إن إدارة ترمب ستستمر في سياسة منع إيران من تطوير سلاح نووي وستعمل مع حلفائها في مواجهة قدرات الحوثيين لكونها تهدد الأمن والتجارة الاقليمية.

جاء خلال لقاء وزير الدفاع الأمريكي هيجسيت مع نظيره السعودي خالد بن سلمان أكدا فيها استمرار الشراكة الدفاعية بين البلدين يما يتفق ومصالحهما.

وقال بيان السكرتير الصحفي للبنتاغون إن اللقاء الثنائي العسكري المنعقد بواشنطن اتفق على أهمية الحفاظ على توافق قوات البلدين العسكرية، باعتبار ذلك استثمارا في أمن واستقرار الإقليم والمنطقة.

وفي وقت سابق، قالت قناة "فوكس نيوز" الأميركية نقلا عن مسؤولين كبار بوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن جماعة الحوثي أطلقت للمرة الأولى صواريخ أرض جو على مقاتلة أميركية من طراز "إف-16".

وبحسب المسؤولين في البنتاغون فإن الصاروخ لم يصب المقاتلة التي حلقت فوق البحر الأحمر قبالة سواحل اليمن.

وقال المسؤولون في وزارة الدفاع الأميركية للقناة إنه في اليوم نفسه أطلق الحوثيون صاروخا آخر على مسيّرة أميركية من طراز "إم كيو-9″، معتبرين أن إطلاق الحوثيين هذه الصواريخ تصعيد كبير في المواجهة العسكرية.

وبحسب فوكس نيوز فإن هناك مناقشات حاليا على أعلى المستويات في الجيش الأميركي بشأن أفضل السبل لمواجهة الحوثيين