إعلان أسماء الفائزين بجائزة محافظ مأرب للطالب المبدع .. فوز 18 متسابقا بينهم 10 فائزات من أصل 630 متنافسا ومتنافسة

الثلاثاء 25 فبراير-شباط 2025 الساعة 04 مساءً / مارب برس - عبدالله العطار- خاص

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أعلن مكتب التربية والتعليم بمحافظة مأرب، اليوم، أسماء الفائزين بجائزة محافظ المحافظة للطالب المبدع في نسختها الخامسة للعام 2024م، والتي تشمل عشرة جوائز موزعة على عشرة فروع للعلوم التطبيقية والإنسانية.

وفاز بالجائزة 18 متسابقا بينهم 10 فائزات من أصل 630 متنافسا ومتنافسة ،في مجالات:(الابتكار والاختراع، الحفظ وتلاوة القرآن فئتي المصحف والعشرين جزءا، وإنتاج الوسائل التعليمية، وكتابة القصة القصيرة، والخط والرسم، وكتابة المقال والنحت، إضافة إلى الشعر بفرعيه الفصيح والشعبي، والتطريز، والإنشاد )، فيما حجبت الجائزة في مجال كتابة النص المسرحي والوسائل التعليمية لعدم استيفاء الشروط للأعمال المقدمة.

وفي الحفل الذي أقيم بالمناسبة، أكد نائب وزير التربية والتعليم الدكتور علي العباب ووكيل محافظة مأرب للشؤون الإدارية عبدالله الباكري على أهمية مثل هذه المسابقات للتعرف على المبدعين في مختلف العلوم الطبيعية والتطبيقية والإنسانية، ...موضحين أن هذه الجائزة التي يوليها عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة، رعاية واهتماما خاصا، هي إحدى الفضاءات الرحبة التي تتيح للطلاب والنشء إبراز مواهبهم وإبداعاتهم المختلفة وتنميتها،مشيرين إلى ما يعانيه المجتمع اليمني من مشاكل تعليمية واجتماعية وسياسية في ظل الحرب المستعرة التي تشنها مليشيا الحوثي الإرهابية، دمرت البنية التحتية للبلاد ومقدراتها، وفي مقدمتها البنية التعليمية ومقوماتها ،وأصبح لزاما على الجميع الاهتمام بالطلاب، وعلى وجه الخصوص الطلاب المبدعين.

ولفت العباب والباكري، أن هذا التكريم هو تكريم لكل المبدعين في مختلف العلوم الطبيعية والتطبيقية والانسانية، وأن هذه الجائزة أتاحت للطلاب والنشء إبراز مواهبهم وإبداعاتهم المختلفة وتعزيزها وتطبيقها بأرض الواقع ،لتعود بالفائدة المستقبلية على الوطن.

وتخلل الحفل عدد من الفقرات الفنية والإبداعية والقصائد الشعرية، وافتتاح معرض يضم الأعمال الابتكارية واللوحات الفنية للطلاب والطالبات من مدارس المحافظة في مختلف المديريات.