السعودية وأميركا تبحثان تطوير الشراكة في المجال العسكري والدفاعي.. وملف اليمن حاضراً

الثلاثاء 25 فبراير-شباط 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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استقبل وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث، في مقر وزارة الدفاع بالعاصمة الأمريكية واشنطن، وزير الدفاع السعودي صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وذكرت وكالة الانباء السعودية (واس)، بان عقد سمو وزير الدفاع السعودي، ووزير الدفاع الأمريكي، عقدا اجتماعًا ثنائيًا موسعًا، جرى خلاله التأكيد على روابط الصداقة التاريخية والشراكة الإستراتيجية بين البلدين.

وبحث اللقاء سبل تعزيز العلاقات والشراكة وتطويرها في المجال العسكري والدفاعي، بالإضافة إلى استعراض مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، والمساعي المبذولة تجاهها لتحقيق الأمن والاستقرار.

وذكرت وزارة الدفاع السعودية، أن زيارة ابن سلمان الرسمية إلى الولايات المتحدة "تأتي بهدف بحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك".

يرافق الأمير خالد بن سلمان في هذه الزيارة سفير المملكة لدى اليمن، محمد آل جابر، ما يشير إلى أن الملف اليمني سيكون حاضراً في النقاشات.