جامعة عدن تنتصر للعلم وتلغي درجة ماجستير سرقها قيادي في المجلس الإنتقالي وتتخذ قرارات عقابية ''تفاصيل''

الثلاثاء 25 فبراير-شباط 2025 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- خاص

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أقر مجلس جامعة عدن إلغاء قرار منح درجة الماجستير للطالب عبدالرؤوف زين السقاف، واتخذ عددًا من القرارات العقابية ذات الصلة، وفق ما نشره إعلام الجامعة على موقعها الإلكتروني.

ويشغل السقاف منصب وكيل محافظة عدن وهو عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي.

وفي التفاصيل، عقد مجلس جامعة عدن صباح اليوم الثلاثاء (25 فبراير 2025م) اجتماعه الدوري الثاني لشهر فبراير، برئاسة القائم بأعمال رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور/عادل عبدالمجيد علوي العبادي، وذلك للوقوف أمام عديد من الموضوعات المدرجة في جدول أعماله.

واستمع مجلس الجامعة في اجتماعه إلى التوصيات المرفوعة من مجلس الدراسات العليا والبحث العلمي بالجامعة والخاصة بتقرير اللجنة المشكلة بقرار رئيس الجامعة رقم (42) بشأن التحقيق في ما أثير حول بحث الطالب/علي عبدالله مسعد الثوير الذي قدمه كبحث تخرج في برنامج الماجستير التنفيذي بكلية العلوم الإدارية، ورسالة الماجستير المقدمة من الطالب/عبدالرؤوف حسن زين السقاف إلى قسم إدارة الأعمال بكلية العلوم الاجتماعية والإنسانية (التعليم عن بعد) والمعنونة بـ "أثر تطبيق الذكاء الاصطناعي في تحقيق التنمية المستدامة في الشركات الصناعية: دراسة حالة مصافي عدن"، وجميعهما تحت إشراف الدكتور/علي أبوبكر حسين الزامكي، والذي أكدت فيه اللجنة بأن هناك تطابقًا بين البحثين من حيث العنوان، ومتغيرات الدراسة، وبيئة الدراسة، والأهمية، والأهداف، والدراسات السابقة، فضلًا عن تطابق الجانب النظري للبحثين، والمراجع، وبناء على ذلك فإن مجلس الجامعة أقر إلغاء قرار لجنة المناقشة للطالب/عبدالرؤوف حسن زين السقاف، الصادر في 11 فبراير 2025م الذي يقضي بمنحه درجة الماجستير في الإدارة من كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية، وعدم قبوله للدراسة مستقبلًا في أي كلية من كليات جامعة عدن.

كما أقر مجلس الجامعة منع الدكتور/علي أبوبكر حسين الزامكي المشرف العلمي للبحثين، عن الإشراف ومناقشة الرسائل العلمية مستقبلًا، وسيحال إلى التحقيق بناء على مصادقة مجلس الجامعة على توصيات مجلس الدراسات العليا والبحث العلمي، كما أقر المجلس عدم إشراك المناقش الخارجي الدكتور/خالد محمد الجابري (من جامعة حضرموت) من المشاركة في لجان المناقشات المستقبلية أو الإشراف العلمي في جامعة عدن، بالإضافة إلى منعه من ريازة أبحاث الترقيات لأعضاء هيئة التدريس في الجامعة، وذلك نظرًا لعدم قيامه بواجبه العلمي في قراءة رسالة الطالب/ عبدالرؤوف حسن زين السقاف، بحسب ما ثبت للجنة التحقيق.

وقبل قرار الجامعة هذا، علق وكيل محافظة عدن عبدالرؤوف السقاف حول سرقته رسالة ماجستير بجامعة عدن.

وقال السقاف في منشور على صفحته على الفيس بوك: ''ما زلت أنتظر نتائج التحقيق للجنة المشكلة من جامعة عدن لرسالتي العلمية و(البحث) العلمي الآخر (ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله )''.

يذكر بأن اللجنة المشكلة بقرار من رئيس الجامعة رقم (42) لعام 2025م للتحقيق في ما أثير حول رسالة الطالب/ علي عبدالله مسعد الثوير، والطالب/عبدالرؤوف حسن زين السقاف، من مدى تطابق العنوان والمحتوى وآلية اعتمادهما، قد سلمت تقريرها النهائي للقائم بأعمال رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور/عادل عبدالمجيد علوي العبادي، يوم الأربعاء الماضي 19 فبراير الجاري، والذي بدوره قام بإحالة التقرير إلى الهيئات المختصة في الجامعة وفقًا للإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات، وبعد اطلاع مجلس الدراسات العليا والبحث العلمي في اجتماعه الأخير على التقرير المحال إليها اتخذ عدد من التوصيات التي تم رفعها إلى مجلس الجامعة، والذي اتخذ بشأنها القرارات اللازمة في دورته الحالية.

وجدد مجلس جامعة عدن تأكيده بأن الجامعة تعد رمزًا ومكانًا للبحث العلمي وتبادل الأفكار والمعرفة، حيث تقدم فرصًا للطلاب لتحقيق طموحاتهم وتنمية مهاراتهم، وتساهم في تطوير المجتمع من خلال البحث العلمي، مع التأكيد على التزامها في تطبيق اللوائح والنظم الجامعية، وتعزيز الشفافية والالتزام بالمعايير الأكاديمية، والمساءلة في تطبيق اللوائح والنظم الجامعية، وتحفيز ثقافة الالتزام والانضباط بين الأساتذة والطلاب، بما يسهم في تحقيق أهدافها، والحفاظ على سمعتها وتعزيز مكانتها الأكاديمية.

وناقش مجلس جامعة عدن في اجتماعه لدورته الثانية عديد من القضايا الأكاديمية والإدارية والطلابية، وأقر المجلس محضر اجتماعه للدورة السابقة مع الأخذ بجميع الملاحظات الواردة، وكذا توصيات مجالس اللجان الدائمة، وعديد من المتفرقات.