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تحسن مفاجئ في أسعار الصرف

الثلاثاء 25 فبراير-شباط 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
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أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الريال اليمني، في عدن وصنعاء، صباح اليوم الثلاثاء 25 فبراير 2025:

 

أسعار الصرف في عدن:

-الدولار الأمريكي:

الشراء: 2277

 

البيع: 2298

 

-الريال السعودي:

الشراء: 597

البيع: 601

 

أسعار الصرف في صنعاء:

-الدولار الأمريكي:

الشراء: 535

البيع: 540

-الريال السعودي:

الشراء: 138

البيع:140.5

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