كميات ضخمة من المخدرات والممنوعات وكتب طائفية تقع في يد السلطات في منفذ الوديعة كانت في طريقها إلى السعودية

الثلاثاء 25 فبراير-شباط 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أتلفت قوات الجيش في منفذ الوديعة البري كميات كبيرة من المخدرات والممنوعات التي تم ضبطها أثناء محاولة تهريبها إلى السعودية، في عملية أمنية نوعية لتعزيز أمن المنفذ الحدودي.

ووفقًا لمصدر عسكري لموقع الجيش "سبتمبرنت"، شملت المضبوطات:

- 40 كجم من بودرة مخلوطة بمادة الشبو.

- 32 كرتونًا من الأدوية الممنوعة.

- 64 كجم من الكربون الحجري.

- 680 كجم من الشمة و240 كجم من التمباك.

- 2 طن من القات المطحون.

كما تم إتلاف كتب ومطبوعات طائفية تابعة لميليشيا الحوثي كانت ضمن المحاولات الفاشلة لتهريبها عبر المنفذ.

وأكد المصدر أن القوات العسكرية تتعامل بحزم مع عمليات التهريب، وتمت إحالة المتورطين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية. وشدد على أن حماية المنفذ أولوية استراتيجية لضمان أمن العابرين والتصدي لأي محاولات تهدد الاستقرار.