عاجل .. وزير الدفاع يلتقي عددا من السفراء والملحقين العسكريين ويشدد على أهمية بسط القوات المسلحة سيادتها على كافة التراب الوطني

الإثنين 24 فبراير-شباط 2025 الساعة 08 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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التقى وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، اليوم، سفير الولايات المتحدة الاميركية لدى اليمن، ستيفن فاجن، والملحق العسكري الامريكي العقيد استيورت بيبلز.

جرى خلال اللقاء، مناقشة، مستجدات الأوضاع بعد تصنيف مليشيات الحوثي منظمة إرهابية.

وأشاد وزير الدفاع، بقرار الإدارة الأميركية باعتبار مليشيات الحوثي منظمة إرهابية..مؤكدا أن الجزء الأهم يتمثل بتطبيق القرار بشكل جدي وصارم ودعم قدرات القوات المسلحة لاستكمال التحرير واستعادة مؤسسات الدولة.

وأشار الفريق الداعري، الى استمرار انتهاكات وإرهاب مليشيات الحوثي بحق ابناء الشعب اليمني خاصة المختطفين في سجونها، واختطاف المزيد من العاملين في المنظمات الدولية، وتعذيب عدد منهم حتى الموت..مشدداً على ضرورة ردع المليشيات انتصاراً للإنسانية.

وجدد وزير الدفاع، التأكيد على أهمية بسط القوات المسلحة سيادتها على كافة التراب الوطني لتأمين طرق التجارة البحرية وعودة الاستقرار لليمن والمنطقة

كما ناقش وزير الدفاع، مع القائم بأعمال سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى اليمن، تشاو تشينغ، مستجدات الأوضاع في اليمن، وتطوير التعاون بين البلدين في مجال التدريب والتأهيل.

وبحث وزير الدفاع، مع الملحق العسكري الهندي سارا بيجيت سينغ، سبل تعزيز التعاون في جانب الخدمات الطبية العسكرية والتدريب والتأهيل للكوادر اليمنية.

كما ناقش اللقاء احتياجات المستشفيات العسكرية للمعدات الطبية الحديثة واستقبال البعثات الطبية المتخصصة لعلاج الحالات المستعصية وتأهيل الكوادر الطبية في المستشفيات العسكرية.

حضر اللقاءات، الملحق العسكري في السفارة اليمنية لدى الرياض، العميد الركن يحيى الوعيل.