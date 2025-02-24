رئيس الوزراء يطالب ممثل اليونيسيف لدى اليمن بممارسة الضغوط على مليشيا الحوثي

الإثنين 24 فبراير-شباط 2025 الساعة 07 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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طالب رئيس مجلس الوزراء، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم من.ممثل منظمة اليونيسيف لدى اليمن بيتر هوكينز بممارسة الضغوط على مليشيا الحوثي لإطلاق جميع العاملين في المجال الإنساني..

مؤكدا استعداد الحكومة لتقديم كافة التسهيلات للمنظمات الدولية والإنسانية للعمل في العاصمة المؤقتة عدن وتقديم خدماتها لكافة المناطق اليمنية.

واطلع دولة رئيس الوزراء من المسؤول الاممي خلال اللقاء، على تدخلات منظمة اليونيسيف في اليمن ومن ضمنها التحويلات النقدية غير المشروطة للفئات الأكثر ضعفا وآلية توزيعها والحماية الاجتماعية وكيفية تعزيزها والوقاية من سوء التغذية في المناطق المكتظة بالسكان.

كما تطرق اللقاء، الى الصعوبات التي تواجه العمل الإنساني في المناطق التي لا تزال تحت سيطرة مليشيات الحوثي وفي مقدمتها اعتقال المليشيات للعاملين في المجال الانساني.

وجدد رئيس الوزراء، خلال اللقاء، حرص الحكومة على الوضع المعيشي لكافة المواطنين في جميع المحافظات .

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