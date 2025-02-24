وزارة الأوقاف تناقش اعتماد قنوات تحويل آمنة لإعادة مبالغ حجاج موسم العام الماضي 1445هـ عن الخدمات التي تعذر تنفيذها

الإثنين 24 فبراير-شباط 2025 الساعة 07 مساءً / مارب برس - خاص

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ناقشت الجنة الوزارية المكلفة بإعادة مبالغ الحجاج، بمقر ديوان وزارة الأوقاف والإرشاد بالعاصمة المؤقتة عدن، في إطار الجهود المبذولة لاستكمال الإجراءات التي أعلنت عنها الوزارة خلال الشهر الماضي.

وترأس الاجتماع مدير عام التنظيم والحسابات أ. عبدالجبار المزلم، وبحضور الأعضاء: الدكتور معين عثمان المفوض على المسار الإلكتروني ومحسن مجمل مدير عام مكتب الوزير، عبدالكريم الشيخ مدير عام الحج والعمرة، عمرو رياض مدير إدارة حسابات الحج والعمرة ، شايف الكندحي مدير صندوق الإيراد، الحسن أيمن مدير الأجور وشؤون البعثة.

وناقش الاجتماع السبل الكفيلة بإعادة المبالغ للحجاج، مع التأكيد على تنفيذ العملية وفق معايير الشفافية والسرعة لضمان وصول الحقوق إلى أصحابها مباشرة.

وتم خلال اللقاء استعراض قائمة شركات الصرافة والبنوك الرسمية القادرة على تحويل المبالغ مباشرة إلى الحجاج في مختلف محافظات الجمهورية، حيث شددت اللجنة على أهمية اختيار آليات تحويل فعالة تضمن سهولة استلام الحجاج لأموالهم دون أي عراقيل.

وقالت وزارة الأوقاف على صفحتها ان تلك التحركات جاءت وفق توجيهات وزير الأوقاف والإرشاد الدكتور محمد بن عيضة شبيبة، بإعادة مبالغ الحجاج التي جرى استردادها بعد تعذر الجهات المتعهدة في المشاعر المقدسة من تقديمها للخدمات المتفق عليها،

وفي ختام الاجتماع، شدد رئيس وأعضاء اللجنة على ضرورة الإسراع في تنفيذ خطة إعادة المبالغ، مع التأكيد على التواصل المستمر مع الحجاج لإطلاعهم على المستجدات.