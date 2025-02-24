موظفو مطار سقطرى يرفضون تسليم المطار لشركة إماراتية ويذكرون وزير النقل بنصوص القانون اليمني

الإثنين 24 فبراير-شباط 2025 الساعة 06 مساءً / مارب برس - خاص

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جدد موظفو مطار سقطرى الدولي رفضهم تسليم المطار لشركة المثلث الشرقي الإماراتية باعتباره مرفقاً سيادياً وعطفا على توجيهات صادرة من وزارة النقل والهيئة العامة للطيران المدني.

وقال موظفو المطار -في بيان لهم- إن هذه التوجيهات تتعارض مع القانون رقم 15 لسنة 2021 بشأن الطيران المدني، تحديدًا المادة (7) التي تحظر منح أي شركة أجنبية صلاحيات إدارة أو تشغيل أي منشأة جوية دون موافقة الهيئة العامة للطيران المدني.

وأكد البيان على أن المطارات هي منشآت سيادية حساسة يجب حمايتها من خلال الأجهزة الأمنية العاملة بها.

وطالب موظفو المطار بضمان حقوق الموظفين والمتعاقدين المكفولة من قبل الهيئة العامة للطيران المدني، وعدم تدخل شركة المثلث الشرقي في إدارة المطار والجهات المنتدبة.

كما طالبوا يعدم السماح للشركة بالتعيين أو الاستبدال أو الاستغناء عن أي موظف أو جهة منتدبة.

وأكدوا الحفاظ على إيرادات المطار وغيرها من مكتسبات الهيئة، وإلزام شركة المثلث الشرقي بتوفير دورات تدريبية وتأهيلية للعاملين في المطار.

وأعلن موظفو مطار سقطرى مواصلة وقفاتهم الاحتجاجية ضد قرار تسليم المطار لشركة المثلث الشرقي لحين الحصول على رد بشأن مطالبهم المشروعة من وزارة النقل

ونفذ موظفو المطار يوم الخميس الماضي

وقفة احتجاجية رفعوا خلالها شعارات ترفض خصخصة مطار سقطرى، وعدم تسليمه لشركة المثلث الشرقي الإماراتية باعتباره مرفقاً سيادياً.

كما عبّروا عن استنكارهم اعتماد إدارة ما تسمى شركة المثلث الشرقي وتسليمها مهمة شؤون المطار، وصلاحية استبدال الموظفين.

وتعرض الموظفون للاعتداء من قوات المجلس الانتقالي الجنوبي.