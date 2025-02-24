أردوغان يكشف عن نجاحات اقتصادية عملاقة لحكومات حزبه ويعلن:الدخل القومي تضاعف 6 مرات وتجاوز التريليون دولار

الإثنين 24 فبراير-شباط 2025 الساعة 05 مساءً / مارب برس - الأناضول

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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن حكومات حزب «العدالة والتنمية» المتعاقبة في حكم البلاد منذ عام 2002 ارتقت بتركيا إلى مصاف اقتصادات التريليون دولار.

جاء ذلك في خطاب ألقاه أمس الأحد، خلال مشاركته في المؤتمر العام الثامن لحزب «العدالة والتنمية» في أنقرة.

وقال في هذا الصدد «رفعنا دخلنا القومي مقوما بالدولار 6 أضعاف عبر تعزيز الاستثمار والإنتاج والتصدير وارتقينا بتركيا إلى مصاف اقتصادات التريليون دولار».

وأوضح أن متوسط دخل الفرد في تركيا ارتفع إلى 13 ألفاً و243 دولاراً في نهاية 2023 وأن هذا الرقم سيتجاوز 15 ألف دولار عندما يتم إعلان بيانات 2024.

وأضاف أنه من المتوقع أن يستمر الانخفاض في التضخم، وبالتالي ستزداد القدرة الشرائية للمواطنين ويشهد 85 مليون شخص التأثير الإيجابي لهذا الأمر.

وأشار إلى أن احتياطيات البنك المركزي التركي تجاوزت 173 مليار دولار وبلغت أعلى مستوى في تاريخ الجمهورية.

ولفت إلى أن تركيا على أعتاب قفزة اقتصادية كبيرة، وأن مستجدات المنطقة من شأنها أن تمهد وتسرع وتيرة هذه القفزة.

وذكر أن تركيا باتت الأولى عالميا في إنتاج الطائرات المُسَيَّرة وفي المركز الـ11 في صادرات الصناعات الدفاعية.

وأفاد أن حصة تركيا من الاقتصاد العالمي ارتفعت من 0.7 في المئة إلى 1.1 في المئة، وأن المنتجات الصناعية ذات القيمة المضافة ارتفعت من 95 مليار دولار إلى 320 مليار دولار.

وذكر أردوغان أن تركيا في عام 2023 باتت رابع أكبر اقتصاد في أوروبا والحادي عشر عالمياً بمقياس القوة الشرائية.

وأكد الرئيس أردوغان أن حكومات حزبه عززت قوة تركيا في قطاعات عديدة أهمها الصناعات الدفاعية وصناعة السيارات والزراعة والسياحة.

وفيما يخص قطاع السياحة، قال أردوغان «ارتقينا إلى المركز الرابع في أوروبا والخامس عالمياً. في العام الماضي، استضفنا أكثر من 62 مليون سائح وحققنا أكثر من 61 مليار دولار من إيرادات السياحة».

كما أوضح أن بلاده حققت انجازاً كبيراً في جذب الاستثمارات الأجنبية قائلاً «تركيا استطاعت جذب استثمارات بلغت قيمتها 15.1 مليار دولار حتى عام 2002، وخلال الأعوام الـ22 الماضية تجاوز هذا الرقم 272 مليار دولار».