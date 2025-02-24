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تحسن في أسعار الصرف اليوم الإثنين

الإثنين 24 فبراير-شباط 2025 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، الاثنين 24 فبراير 2025

 عدن:

الريال السعودي: شراء: 600 بيع: 604

الدولار الأميركي: شراء: 2289 بيع: 2305

صنعاء: 

الريال السعودي: شراء: 140 بيع: 140.5

الدولار الأميركي: شراء: 535 بيع: 540

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