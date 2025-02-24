عدن: ''حجز 5 آلاف طن من الدقيق الفاسد والمقاييس توجه بإعادتها لبلد المنشأ أو إتلافها''

الإثنين 24 فبراير-شباط 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 200

جرى في العاصمة عدن حجز 5 آلاف طن من الدقيق الفاسد، مخالفة للمواصفات، فيما طالبت هيئة المقاييس بإعادة الشحنة لبلد المنشأ أو اتلافها.

وفي التفاصيل كشفت وثيقة صادرة عن هيئة العليا للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، موجَّهة إلى مدير عام جمرك ميناء عدن، برفض إدخال شحنة مكونة من 5000 طن من الدقيق الفاسد إلى العاصمة المؤقتة عدن، جنوبي البلاد.

وأظهرت الوثيقة، أن بلد المنشأ للشحنة الفاسدة، هي جمهورية مصر العربية، وتتبع للتاجر شايف أحمد حرمل، وتتضمن 5000 طن من الدقيق بعلامتين تجاريتين.

ووفق إفادة نيابة الصناعة والتجارة في العاصمة المؤقتة، فإن الشحنة كانت قادمة من ميناء الحديدة.

وأكدت الوثيقة أن الشحنة تضم دقيق "الإمارة" بكمية 2500 طن في عبوات وزن 50 كجم، و500 طن في عبوات وزن 25 كجم، إضافة إلى دقيق "البون" بكمية 1600 طن في عبوات وزن 50 كجم، و400 طن في عبوات وزن 25 كجم، مشيرةً إلى أن جميع المنتجات تحمل تاريخ إنتاج نوفمبر 2024.

وأوضح تقرير الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس أن الشحنة غير صالحة للاستهلاك، نظرًا لظهور علامات العفن وانتشار الحشرات فيها، إضافة إلى تكتل الدقيق نتيجة بقائه في البحر لفترة طويلة وتعرّضه للمياه المالحة.

وفي السياق ذاته، نفّذت وكيل نيابة الصناعة والتجارة، القاضي الدكتورة سمية عبده قباطي، "نزولًا ميدانيًا إلى ميناء المعلا في العاصمة عدن، للإشراف على معاينة شحنة دقيق ونشاء الذرة المحتجزة على متن إحدى البواخر القادمة من ميناء الحديدة عبر ميناء جيبوتي، وذلك بعد رصد علامات تسوّس على أجزاء من الكمية البالغة 5 آلاف طن".

وبحسب إعلام النيابة، فقد تم خلال الفحص رصد عدد من المخالفات، من بينها تكتل في أكياس الدقيق ذات الأوزان 50 كجم و25 كجم، إضافة إلى ظهور علامات تسوّس في بعض الأجزاء.

وأشار التقرير إلى أنه "تم توثيق هذه المخالفات رسميًا وفتح محضر ضبط، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما يضمن مطابقة الشحنة للمواصفات والمقاييس المعتمدة، وحماية المستهلك من أي أضرار قد تنجم عن سوء النقل أو التخزين".