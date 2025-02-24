عدن: ''حجز 5 آلاف طن من الدقيق الفاسد والمقاييس توجه بإعادتها لبلد المنشأ أو إتلافها'' رئيس الأركان: ''الحسم العسكري هو الخيار الوحيد لدحر الحوثيين'' ثلوج وتعطيل دراسة في أول دولة عربية وطقس غير مستقر في 5 دول عربية أخرى تركيا على أعتاب قفزة اقتصادية كبيرة مع نمو الصناعات الدفاعية والسياحة السمسم للرجال- يزيد هرمون الذكورة وبطريقة لا تُصدق فوائد علاجية مذهلة لخل التفاح- 8 أمراض قد يشفيك منها تطوير روبوتات تغسل أطباقك وتنظف أرضياتك نتنياهو يهاجم جنوب سوريا..و دعوات للاحتجاج في درعا والسويداء أول دولة عربية تدعو الشرع للمشاركة في القمة العربية الطارئة ترامب يلغي ألفي وظيفة جديدة في البنتاغون وأكبر النقابات تحذر
قال رئيس هيئة الأركان العامة، الفريق الركن صغير بن عزيز، أن الحسم العسكري هو الخيار الوحيد لدحر مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.
وشدد بن عزيز على ضرورة الاستعداد الكامل من خلال التدريب والتأهيل والتعبئة الشاملة لخوض هذه المعركة المصيرية.جاء ذلك خلال حضوره المؤتمر التحليلي السنوي للعام الماضي 2024 في المنطقة العسكرية السادسة، وذلك حسب ما نشره "المركز الإعلامي للقوات المسلحة".
وأشاد بن عزيز بجهود القوات المسلحة، مؤكدًا أهمية تعزيز القدرات العسكرية، والتوجه نحو التصنيع الحربي لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مواجهة التحديات.
وأشار بن عزيز إلى أن القوات المسلحة تدرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها، مشددًا على ضرورة مضاعفة الجهود القتالية والإدارية خلال العام التدريبي الحالي 2025.
من جانبه، أوضح قائد المنطقة العسكرية السادسة، اللواء هيكل حنتف، أن المؤتمر الذي يستمر يومين يهدف إلى تحليل الأداء وتقييم الإنجازات، لضمان اتخاذ قرارات عسكرية فعالة تُسهم في تحرير ما تبقى من الأراضي اليمنية من سيطرة الحوثيين.