رئيس الأركان: ''الحسم العسكري هو الخيار الوحيد لدحر الحوثيين''

الإثنين 24 فبراير-شباط 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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قال رئيس هيئة الأركان العامة، الفريق الركن صغير بن عزيز، أن الحسم العسكري هو الخيار الوحيد لدحر مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وشدد بن عزيز على ضرورة الاستعداد الكامل من خلال التدريب والتأهيل والتعبئة الشاملة لخوض هذه المعركة المصيرية.جاء ذلك خلال حضوره المؤتمر التحليلي السنوي للعام الماضي 2024 في المنطقة العسكرية السادسة، وذلك حسب ما نشره "المركز الإعلامي للقوات المسلحة".

وأشاد بن عزيز بجهود القوات المسلحة، مؤكدًا أهمية تعزيز القدرات العسكرية، والتوجه نحو التصنيع الحربي لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مواجهة التحديات.

وأشار بن عزيز إلى أن القوات المسلحة تدرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها، مشددًا على ضرورة مضاعفة الجهود القتالية والإدارية خلال العام التدريبي الحالي 2025.

من جانبه، أوضح قائد المنطقة العسكرية السادسة، اللواء هيكل حنتف، أن المؤتمر الذي يستمر يومين يهدف إلى تحليل الأداء وتقييم الإنجازات، لضمان اتخاذ قرارات عسكرية فعالة تُسهم في تحرير ما تبقى من الأراضي اليمنية من سيطرة الحوثيين.