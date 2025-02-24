تركيا على أعتاب قفزة اقتصادية كبيرة مع نمو الصناعات الدفاعية والسياحة

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أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده على أعتاب قفزة اقتصادية كبيرة، ويرى أن مستجدات المنطقة من شأنها أن تمهد وتسرع وتيرة هذه القفزة.
وأضاف الرئيس التركي في خطاب ألقاه، خلال مشاركته في المؤتمر العام الثامن لحزب العدالة والتنمية في /أنقرة/، أن بلاده باتت الأولى عالميا في إنتاج الطائرات المسيرة وبالمركز الـ11 في صادرات الصناعات الدفاعية.
وأفاد أن حصة تركيا من الاقتصاد العالمي ارتفعت من 0.7 بالمئة إلى 1.1 بالمئة، وأن المنتجات الصناعية ذات القيمة المضافة زادت من 95 مليار دولار إلى 320 مليار دولار.
وذكر أردوغان، أن بلاده في عام 2023 باتت رابع أكبر اقتصاد في أوروبا والحادي عشر عالميا بالنظر إلى القوة الشرائية.
وفيما يخص قطاع السياحة، قال أردوغان ارتقينا إلى المركز الرابع في أوروبا والخامس عالميا في السياحة ، مشيرا إلى أن تركيا استضافت في العام الماضي، أكثر من 62 مليون سائح وحققت أكثر من 61 مليار دولار من إيرادات السياحة .
كما أوضح أن بلاده حققت إنجازا كبيرا في جذب الاستثمارات الأجنبية، مبينا أنها استطاعت جذب استثمارات بلغت قيمتها 15.1 مليار دولار حتى عام 2002.
وخلال الأعوام الـ22 الماضية، تجاوز هذا الرقم 272 مليار دولار