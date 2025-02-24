السمسم للرجال- يزيد هرمون الذكورة وبطريقة لا تُصدق

الإثنين 24 فبراير-شباط 2025 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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لبذور السمسم تأثيرات إيجابية على الصحة الجنسية لدى الرجال، حيث يساعد على زيادة مستويات هرمون الذكورة "التستوستيرون" بالجسم، مما يعزز الأداء والدافع الجنسي.

وتلعب بذور السمسم دورًا كبيرًا في زيادة التستوستيرون بالجسم، بفضل محتواها العالي من معدن الزنك، الذي يساعد على تعزيز عملية إنتاج هرمون الذكورة لدى الرجال.

ليست الفائدة الوحيدة التي يقدمها السمسم لصحة الرجال الجنسية، بل يساعد أيضًا على:

1- تحسين الانتصابيساعد السمسم على تحسين انتصاب العضو الذكري أثناء ممارسة العلاقة الحميمة، بفضل قدرته على تعزيز تدفق الدم المحمل بالأكسجين إلى القضيب.

2- الوقاية من الضعف الجنسييجعل السمسم الرجال أقل عرضة للإصابة بالضعف الجنسي، لاحتوائه على نسبة عالية من أحماض أوميجا 3، التي تساعد على خفض الكوليسترول الضار بالدم، مما يمنع انسداد وتصلب الأوعية الدموية المغذية للعضو الذكري.

3- تعزيز الخصوبةيتمتع الرجال الذين يتناولون السمسم بانتظام بخصوبة عالية، لأنه يساعد على زيادة عدد الحيوانات المنوية وتحسين جودتها وحركتها، مما يعزز الصحة الإنجابية.

وبحسب بعض الأبحاث، تساهم مضادات الأكسدة المتوفرة بالسمسم في وقاية الرجال من العقم، لأنها تسيطر على بيروكسيدات الدهون، وهي إنزيمات تؤثر سلبًا على حركة الحيوانات المنوية وجودتها