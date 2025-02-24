تطوير روبوتات تغسل أطباقك وتنظف أرضياتك

الإثنين 24 فبراير-شباط 2025 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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ستتمكن الروبوتات التي تعمل بالذكاء الاصطناعى على غسل الأطباق وتنظيف السجاد والطهي والتقاط الملابس المتسخة، وقد تكون متاحة خلال عقد من الزمان، وهذه الآلات، المجهزة بأيدي وأذرع وأرجل، قادرة على القيام بالأعمال المنزلية الأساسية، قيد التطوير حاليًا في جميع أنحاء العالم.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قال بولكيت أجراوال، الأستاذ المشارك في قسم الهندسة الكهربائية وعلوم الكمبيوتر في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT): "إن التكنولوجيا تتقدم، لكن من الجيد أن نكون واقعيين في أن الأمر سيستغرق بعض الوقت لنشرها".

ركزت الأعمال الأخيرة على الذكاء الاصطناعي الذي سيسمح للروبوتات بالتكيف مع بيئات مختلفة، بحيث تكون قادرة على التنقل في أي منزل، بغض النظر عن التصميم.

من المرجح أن تكلف هذه الآلات ما بين 16000 و40000 جنيه استرليني، وهو نفس النطاق السعري لسيارة جديدة. وقال البروفيسور أجراوال، إن الإصدارات الأولى ستكون قادرة على القيام بعدد صغير من المهام قبل الحصول على ترقيات برمجية من شيء يشبه متجر التطبيقات لتوسيع قدراتها المنزلية.

وأضاف: "سيكون الحلم روبوتًا واحدًا يمكنه القيام بكل شيء مثل التجول في المنزل والتأكد من أن أبوابك مغلقة، وإحضار الصحف، وغسل الملابس ووضع الأشياء في غسالة الأطباق".

وهذا التحدي الذي يواجه إنتاج الروبوتات هو جعلها قوية بما يكفي لحمل الأشياء، ولكنها لطيفة بما يكفي لعدم كسرها.

لا تتمتع التصميمات الحالية بهذا المستوى من الذكاء بعد، لكن الخبراء يعتقدون أن التطورات في الذكاء الاصطناعي يمكن أن تصل بهم إلى هذه النقطة.

ودرب العلماء في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا يدًا آلية باستخدام الذكاء الاصطناعي من العصر الجديد تقريبًا بنفس رشاقة وتعقيد يد الإنسان لالتقاط الأشياء