نتنياهو يهاجم جنوب سوريا..و دعوات للاحتجاج في درعا والسويداء

الإثنين 24 فبراير-شباط 2025 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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أثارت تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حول منع دخول "هيئة تحرير الشام" والجيش السوري الجديد إلى محافظات جنوب سوريا وحديثه عن "منع أي تهديد للطائفة الدرزية"، دعوات للتظاهر في محافظتي درعا والسويداء.

وقال نتنياهو، الأحد، خلال حفل تخريج دفعة من قوات المشاة إن القوات الإسرائيلية "ستبقى في هضبة الجولان والمنطقة العازلة لفترة غير محددة"، وفقا للصفحة الرسمية لرئاسة وزراء إسرائيل على "إكس"، تويتر سابقا.

وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي: "لن نسمح لقوات تنظيم هيئة تحرير الشام أو الجيش السوري الجديد بالدخول إلى الأراضي جنوب دمشق، نحن نطالب بترتيب كامل لجنوب سوريا في محافظات القنيطرة ودرعا والسويداء من قوات النظام الجديد".

وأردف نتنياهو قائلا: "كما أننا لن نحتمل أي تهديد للطائفة الدرزية في جنوب سوريا".

بالمقابل، أثارت هذه التصريحات ردود فعل شعبية واسعة إذ دعا عدد من الناشطين والأهالي في درعا والسويداء للخروج بمظاهرات رافضة لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية في المحافظتين.

ومن المقرر أن تشهد ساحة 18 أذار في درعا وساحة الكرامة في السويداء مظاهرات رافضة لتصريحات نتنياهو، حسب نص الدعوات المتداولة