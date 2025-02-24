أول دولة عربية تدعو الشرع للمشاركة في القمة العربية الطارئة

الإثنين 24 فبراير-شباط 2025 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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تلقى الرئيس السوري أحمد الشرع دعوة رسمية للمشاركة في القمة العربية التي تقام في القاهرة في الرابع من مارس (آذار) المقبل والمخصصة لقطاع غزة بعد الخطة التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وفق ما أفادت الرئاسة السورية، أمس الأحد.

وجاء في بيان للرئاسة السورية، أن الشرع تلقى دعوة رسمية من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي "للمشاركة في الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية، الذي سيعقد في الرابع من مارس" في القاهرة.

وأعلن الشرع رئيساً لمرحلة انتقالية في سوريا الشهر الماضي، وذلك بعد أن قادت هيئة تحرير الشام التي ينتمي إليها هجوماً خاطفاً أطاح الأسد في ديسمبر (كانون الأول).

ويسعى الشرع منذ توليه السلطة إلى تعزيز العلاقات مع الدول العربية وتعهد انتقالاً سياسياً يتضمن تشكيل حكومة من مختلف الأطياف وإجراء انتخابات في نهاية المطاف، والتي قال إن تنظيمها قد يستغرق ما يصل إلى أربعة أعوام.

وتتعامل مصر بحذر مع سوريا بعد أن تولى الشرع مقاليد السلطة. ويقول مسؤولون، إن الإدارة السورية الجديدة تحتاج إلى عملية انتقال سياسي شاملة خالية من التدخلات الخارجية.

ورغم تهنئة السيسي للشرع بعد توليه الرئاسة، فمن المتوقع أن يكون أول لقاء بينهما خلال القمة العربية الطارئة.

ومن المقرر أن تركز القمة على الجهود العربية لمواجهة خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لنقل سكان غزة إلى مصر والأردن وتحويل القطاع إلى "ريفييرا الشرق الأوسط