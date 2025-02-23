الرئيس أردوغان: سنتحد أتراكاً وأكراداً وعرباً لهدم جدار الإرهاب

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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه سيتم هدم "جدار الإرهاب" من خلال اتحاد الأتراك والأكراد والعرب.
جاء ذلك في خطاب ألقاه، الأحد، خلال مشاركته في المؤتمر العام الثامن لحزب "العدالة والتنمية" في أنقرة.
وأعرب الرئيس التركي عن أمله في أن ينتهي الإرهاب والعنف بشكل كامل في بلاده والمنطقة برمتها قريباً.
وأضاف أن تركيا بحاجة للتخلص من مشاكلها وخاصة آفة الإرهاب بينما يتم إنشاء عالم جديد.
وأردف: "سنتوحد أتراكاً وأكراداً وعرباً ونهدم جدار الإرهاب المشيد على دماء أبنائنا منذ 40 عاماً".
وأوضح أن مبدأ "تركيا خالية من الإرهاب" هو تعبير عن إجماع وطني واسع النطاق يحظى بدعم كامل من المواطنين.
وأشار أردوغان إلى أنه لا يمكن لأي دولة ديمقراطية أن تتسامح مع سلاح الإرهاب أو تنظيماته السياسية أو امتداداته التي تظهر تحت ستار مجتمع مدني.
وتابع في هذا الصدد قائلا: "لا يمكن للإرهاب والسياسة، والإرهاب والديمقراطية أن يتعايشا معاً في نفس الوقت".
وأضاف أنه سوف تُفتح أبواب عصر جديد من الديمقراطية والتنمية والأخوة والتكامل الإقليمي، عندما يتم القضاء على مشكلة الإرهاب.
وتخوض تركيا كفاحا ضد تنظيم "بي كي كي" الإرهابي الانفصالي وامتداداته منذ قرابة 4 عقود