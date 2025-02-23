الرئيس أردوغان: سنتحد أتراكاً وأكراداً وعرباً لهدم جدار الإرهاب كريستيانو رونالدو يشعل قلوب متابعيه في السعودية بصورة مع الأمير محمد بن سلمان.. تحذيرات دولية من إزدهار القرصنة في البحر الأحمر بسبب سياسات الحوثيين في أول إجتماع بعد عودته من أبوظبي.. عيدروس الزبيدي : المجلس الانتقالي بات رقمًا صعبًا على الساحة وعليكم التمسك بقضية الجنوب ولا تتراجعوا ولا تتطرفوا الرئيس اللبناني مخاطباً وفدا ايرانيا رفيعا: لبنان تعب من حروب الآخرين ووحدة اللبنانيين هي أفضل مواجهة الغارديان.. نتنياهو بات عبئاً على بايدن ولن يتحقق السلام حتى يرحل تيك توك يقوم بتسريح موظفين على مستوى العالم من فريق الثقة والأمان أول دولة عربية تتبنى تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الخدمات الحكومية الجيش السوداني يصل القصر الرئاسي بالعاصمة الخرطوم .. وقوات الدعم السريع تتعرض لانتكاسات واسعة في عدة مدن سودانية لماذا أعلن الرئيس زيلينسكي استعداده للتنحي عن رئاسة أوكرانيا؟
بصورة واحدة نشرها على حسابه في منصة "إكس"، أشعل ساحر الكرة البرتغالي كريستيانو رونالدو قلوب العديد من متابعيه لاسيما في السعودية.
فقد نشر النجم الرياضي، الذي يواصل اللعب مع نادي النصر السعودي، صورة على حسابه في "إكس" بوقت متأخر ليل السبت الأحد، تجمعه بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
"يوم التأسيس"
وكتب فوقها معلقاً على حسابه الذي يتابعه نحو 115 مليون مستخدم: "يسعدني أن أحتفل بيوم التأسيس مع صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان".
كما أضاف "يشرفني حضور حفل كأس السعودية لسباق الخيل في الرياض".
وظهر اللاعب العالمي ابن الأربعين عاماً بالثوب الأبيض، واقفاً إلى جانب ولي العهد السعودي.
أتى ذلك، بينما احتفلت مختلف مناطق المملكة أمس بـ"يوم التأسيس"، عبر فعاليات متنوعة، حيث ارتدى الأطفال الأزياء التراثية والشعبية، وأطلقوا الأهازيج فرحاً بتلك المناسبة.
يذكر أن رونالدو كان احتفل مطلع الشهر الحالي بعيد ميلاده الأربعين، كاشفا عن خططه المستقبلية بعد الاعتزال وترك المستطيل الأخضر، إذ أعرب عن أمله بأن يمتلك ويدير عددا من الأندية الرياضية لكرة القدم