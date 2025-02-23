تيك توك يقوم بتسريح موظفين على مستوى العالم من فريق الثقة والأمان

الأحد 23 فبراير-شباط 2025 الساعة 07 مساءً / مارب برس - وكالات

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قالت ثلاثة مصادر مطلعة، “إن تطبيق تيك توك للمقاطع المصورة القصيرة يقوم بتسريح موظفين على مستوى العالم من فريق الثقة والأمان المسؤول عن إدارة المحتوى في إطار عملية إعادة هيكلة”.

وقال مصدران إن آدم بريسر، رئيس العمليات في التطبيق والذي يشرف أيضا على الوحدة، أرسل مذكرة إلى الموظفين اليوم الخميس لإخطارهم بهذه الخطوة.

وذكر المصدران أن عمليات التسريح بدأت في اليوم نفسه بالنسبة للفرق في آسيا وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

ولم يرد تطبيق تيك توك بعد على طلب للتعليق.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي لا يزال فيه مصير تيك توك غير واضح. فقد تم حجب التطبيق الشهير الذي يستخدمه ما يقرب من نصف الأمريكيين لفترة قصيرة في الولايات المتحدة في الشهر الماضي، قبل أن يدخل قانون حيز التنفيذ في 19 يناير كانون الثاني والذي يلزم شركة بايت دانس الصينية مالكة التطبيق إما ببيعه لأسباب تتعلق بالأمن القومي أو مواجهة الحظر.

وعاد التطبيق للعمل في الولايات المتحدة مجددا بأمر تنفيذي من الرئيس دونالد ترامب لمدة ثلاثة أشهر.

وفي أكتوبر تشرين الأول من العام الماضي، سرحت الشركة مئات الموظفين من قوتها العاملة على مستوى العالم بما في ذلك عدد كبير من الموظفين في ماليزيا مع تحول التركيز نحو استخدام أكبر للذكاء الاصطناعي في تعديل المحتوى.

وتقول الشركة إن لديها ​​40 ألف متخصص في الثقة والأمان عالميا. ولم تتمكن رويترز من تحديد مدى عمليات التسريح بعد