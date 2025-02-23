أول دولة عربية تتبنى تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الخدمات الحكومية

الأحد 23 فبراير-شباط 2025 الساعة 07 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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قال مسؤول تنفيذي كبير في شركة سكيل إيه.آي لرويترز اليوم الأحد إن حكومة قطر وقعت اتفاقا مدته خمس سنوات مع الشركة لتبني أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي في مسعى لتحسين الخدمات الحكومية في الدولة الخليجية.

وقال تريفور تومسون رئيس قسم النمو العالمي في الشركة ومقرها سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا “يمكن أن تكون (هذه الصفقة) نموذجا للحكومات الأخرى في جميع أنحاء العالم”.

وقالت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات القطرية في بيان إن هذه الشراكة ستتيح “للجهات الحكومية الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة مثل التحليل التنبؤي والأتمتة وتحليل البيانات المتقدم، مما يسهم في تحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز التنمية الاقتصادية، وتطوير مهارات القوى العاملة”.

وأضاف البيان أن سكيل إيه.آي ستعمل على تطوير أكثر من 50 استخداما محتملا للذكاء الاصطناعي بالنسبة للحكومة القطرية على مدى السنوات الخمس المقبلة.

ورفض تومسون الإفصاح عن قيمة الصفقة.

وتخوض قطر سباقا على الريادة في مجال الذكاء الاصطناعي وسط منافسة متزايدة من السعودية والإمارات المجاورتين.

وتأسست سكيل إيه.آي في 2016، وتتيح كميات ضخمة من البيانات المصنفة بدقة لاستخدامها في أدوات التدريب مثل تشات جي.بي.تي من شركة أوبن إيه.آي.

وتساعد الشركة أيضا عملاءها على إنشاء مجموعات البيانات وتحسينها. ومن بين عملائها مايكروسوفت عملاق التكنولوجيا، وبنك مورجان ستانلي في بورصة وول ستريت، وشركات ذكاء اصطناعي مثل لأوبن إيه.آي وكوهير