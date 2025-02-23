معارك في مأرب والجوف وتعز وقوات الجيش تعلن التصدي لهجمات الحوثيين

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قالت قوات الجيش، أنها تصدت صباح الأحد، لعمليات عدائية من قبل مليشيا الحوثي في عدّة جبهات بمحافظات مأرب والجوف وتعز.
ووفق مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، فإن قوات الجيش تعاملت مع مصادر نيران معادية في عدد من الجبهات بمأرب، وتمكّنت من تدمير مرابض مدفعية وإسكاتها وقتل وجرح عدد من عناصر المليشيا.
كما استهدفت مدفعية الجيش معدات ثقيلة كانت تستخدمها المليشيا الحوثية في استحداث تحصينات وطرقات وخنادق في الجبهات الغربية لمحافظة مأرب، وتمكّنت من إعطاب بعض المعدات وتحييد البعض الأخر.
وفي الجبهات الشمالية الغربية لمأرب، ردّت قوات الجيش على عمليات عدائية استخدمت فيها المليشيا الحوثية المدفعية وقذائف الهاون والطيران المسير.
وفي جبهات القتال شرق حزم الجوف، ردت قوات الجيش على مصادر نيران معادية للمليشيا الحوثية في قطاعات العلم والجدافر وشهلاء، وتمكنت من إسكاتها.
وفي تعز، تعاملت قوات الجيش مع معدات كانت تستخدمها المليشيا الحوثية في استحداث تحصينات في جبهتي الكدحة والضباب، ونجحت في تحييدها. كما ردّت قوات الجيش على مصادر نيران معادية في المطار القديم بالجبهة الغربية للمحافظة.