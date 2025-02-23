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أسعار الذهب في اليمن

الأحد 23 فبراير-شباط 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
عدد القراءات 744

أسعار الذهب في صنعاء

الأحد - 23/02/2025

جنيه الذهب

شراء = 345,000 ريال 

بيع = 350,000 ريال  

 جرام عيار 21

شراء = 42,000 ريال 

بيع = 45,000 ريال 

 

 أسعار الذهب في عدن

 جنيه الذهب

شراء = 1,536,000 ريال 

بيع = 1,565,000 ريال 

 جرام عيار 21

شراء = 192,000 ريال 

بيع = 203,000 ريال 

  
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