أسعار الذهب في اليمن

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أسعار الذهب في صنعاء
الأحد - 23/02/2025
جنيه الذهب
شراء = 345,000 ريال
بيع = 350,000 ريال
جرام عيار 21
شراء = 42,000 ريال
بيع = 45,000 ريال
أسعار الذهب في عدن
جنيه الذهب
شراء = 1,536,000 ريال
بيع = 1,565,000 ريال
جرام عيار 21
شراء = 192,000 ريال
بيع = 203,000 ريال