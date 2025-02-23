قبائل الطيال وسنحان وبني حشيش وبلاد الروس تعلن النفير العام لاستعادة الدولة وطالبت مجلس القيادة الرئاسي بضرورة توحيد الصف الوطني،وحشد الإمكانات لدعم الجيش والمقاومة.. صور

الأحد 23 فبراير-شباط 2025 الساعة 04 مساءً / مارب برس - خاص

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احتشدت قبائل خولان الطيال وسنحان وبني حشيش وبلاد الروس، اليوم، في محافظة مارب، لإعلان النفير العام والجاهزية القصوى لخوض معركة التحرير ودحر مشروع مليشيات الحوثي الإرهابية، المدعومة من النظام الإيراني.

وفي بيان صادر عن اللقاء القبلي،أكدت القبائل استعدادهم وجاهزيتهم لإنهاء الانقلاب الحوثي، داعين كل قبائل ورجال اليمن إلى الاتحاد والاصطفاف الجاد لإستعادة الدولة ومؤسساتها، والانتصار للجمهورية والمكتسبات الوطنية.

كما طالبت القبائل مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بضرورة توحيد الصف الوطني، وحشد كافة الإمكانات لدعم الجيش والمقاومة، ومعالجة الأوضاع الاقتصادية المتردية، ووضع حد لإنهيار العملة الوطنية

وحيا القبائل صمود القوات المسلحة والأمن والمقاومة، وثباتهم الأسطوري في مواجهة مليشيا الحوثي الإرهابية، مشيدين بتضحياتهم الكبيرة، في سبيل إفشال المشروع الإيراني ومخططه العبثي في اليمن والمنطقة.

كما أدانت القبائل الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها مليشيات الحوثي بحق المدنيين، من قتل وتشريد ونهب للممتلكات، واعتقال تعسفي وتعذيب حتى الموت في سجونهم السرية، إلى جانب محاولاتهم طمس الهوية اليمنية وتغيير المناهج التعليمية بمضامين طائفية.

ووجّهت القبائل نداءً إلى أبناء المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، داعيةً إياهم إلى رفض الزج بأبنائهم في معارك عبثية خدمة للمشروع الإيراني الذي يسعى لتحويل جغرافيا اليمن إلى حوزة تنفذ وتمارس من خلالها كل أعمالها التخريبية في اليمن والمنطقة.

وشكرت القبائل جهود دول التحالف العربي، على رأسهم المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، مثمنين دعمهم ووقوفهم الأخوي المستمر بجانب الشعب اليمني في معركته المصيرية، التي يخوضها ضد عصابات الحوثي الكهنوتية المدعومة من إيران .