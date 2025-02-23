الإتحاد يعزز الصدارة بفوز كبير على غريمه الهلال

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تصدر فريق الاتحاد الدوري السعودي لكرة القدم بعد فوزه على الهلال باربعة اهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ 21 من "دوري روشن"، امس السبت.
وافتتح الهلال التسجيل عن طريق لاعبه ماركوس ليوناردو في الدقيقة 23، ليعود الاتحاد سريعاً ويعادل النتيجة عن طريق حسن كادش في الدقيقة 29، وعزز الاتحاد بهدف ثاني عن طريق ستيفن بيرجوين في الدقيقة 46، كما تمكن ستيفن بيرجوين ايضاً من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 51، وعند الدقيقة 86 أضاف اللاعب كريم بنزيما الهدف الرابع، لتنتهي المباراة بفوز الاتحاد.
ورفع الاتحاد رصيده الى 55 نقطة في صدارة سلّم الترتيب وبفارق 7 نقاط عن وصيفه فريق الهلال، ويأتي ثالثًا فريق القادسية بـ47 نقطة.