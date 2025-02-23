الجيش الأردني يعلن احباط تهريب كمية من المواد المخدرة عبر طائرة مسيرة

الأحد 23 فبراير-شباط 2025 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أعلن الجيش الأردني عن إحباط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بواسطة طائرة مسيرة.

وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم، إن "قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الجنوبية وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، أحبطت محاولة تهريب بواسطة طائرة مسيرة حاولت اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة، وتم تطبيق قواعد الاشتباك وإسقاط الطائرة المسيرة داخل الأراضي الأردنية".

وبين أنه جرى تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.