إعلام أمريكي: ''الحوثيون هاجموا طائرات مقاتلة ومسيرة أمريكية وجدل داخل الجيش حول كيفية الرد''

الأحد 23 فبراير-شباط 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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كشفت وسائل إعلام أمريكية ودولية عن استهداف جماعة الحوثي في #اليمن، لمقاتلة أمريكية من طراز "إف 16"، وأخرى مسيّرة من طراز "إم كيو 9"، بصواريخ "أرض جو" الأسبوع الماضي.

ونقلت فوكس نيوز عن مسؤولين كبار في البنتاغون قولهم ان الحوثيين أطلقوا للمرة الأولى صواريخ أرض جو على مقاتلة إف-16 أمريكية.

الصاروخ لم يصب المقاتلة التي حلقت فوق البحر الأحمر قبالة سواحل اليمن، و في اليوم نفسه أطلق الحوثيون صاروخا آخر على مسيرة إم كيو-9 أمريكية.

وقال المسئولون ان إطلاق الحوثيين هذه الصواريخ تصعيد كبير في المواجهة العسكرية

وكشفوا عن مناقشات حاليا على أعلى المستويات في الجيش الأمريكي بشأن أفضل السبل لمواجهة الحوثيين.

وأشاروا الى وجود جدل دائر بشأن ما إذا كان ينبغي اتباع نهج تقليدي لمكافحة الإرهاب مع الحوثيين أو عبر ضربات مستمرة.

ومن الخيارات ضمن الجدل الدائر حاليا اتباع نهج دفاعي يركز على استهداف البنية التحتية للحوثيين.