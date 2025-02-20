هجوم جوي بالمسيرات وبري بالمليشيا مدعوم بكثافة نارية .. الحوثيون يتعرضون لإنتكاسة جديدة بمحافظة مأرب

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أعلن الجيش الوطني، فجر اليوم الخميس، إحباط هجومين لمليشيا الحوثي الإرهابية في جبهات جنوبي وشمال محافظة مأرب (شرق اليمن).
وذكر موقع القوات المسلحة "سبتمبر نت"، أن قوات الجيش أحبطت هجومين لمليشيا الحوثي الإرهابية، الليلة الماضية، في جبهتي الأعيرف (جنوب)، ومحزام ماس (شمال مأرب).
وأضاف نقلاً ع من مصادر عسكرية، أن قوات الجيش تمكنت من التصدي للهجومين وردت على مصادر النيران وتمكنت من تدمير تلك المواقع وآليات عسكرية، كما أوقعت خسائر في صفوف المليشيا.
وأشارت المصادر العسكرية، إلى أن مليشيا الحوثي هاجمت مواقع الجيش في الجبهتين بتغطية نارية مكثفة بسلاح المدفعية والطيران المُسيّر الانتحاري، وقد أدى ذلك إلى استشهاد جنديين وإصابة سبعة آخرون.
وخلال الأسبوعين الأخيرين كثفت مليشيا الحوثي الإرهابية من عملياتها العدائية باتجاه مواقع الجيش في مختلف جبهات مأرب، بالتزامن مع الدفع بتعزيزات وتحشيدات عسكرية كبيرة